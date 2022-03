La primera esposa de Gerardo Rozín le rindió un sentido homenaje: “Hasta siempre socio de mi vida”

A pocos días del triste fallecimiento de Gerardo Rozín, la primera esposa del conductor y madre de su hijo mayor, lo homenajeó y le dedicó unas sentidas palabras. Mariana Basualdo logró escribirle a quien fue su gran amor y compartió un compilado de fotos familiares para recordarlo.

Mariana y Gerardo se conocieron cuando eran adolescentes y se casaron muy jóvenes, fruto de su amor nació Pedro, el primogénito del conductor de La Peña de Morfi. Por lo que, en honor a los años de felicidad y a quien fue su familia aún separados, la exmujer de Rozín le dedicó un conmovedor mensajes en Instagram.

Mariana Basualdo y Gerardo Rozín, cuando se casaron.

“Todo empezó hace 40 años con tu primera apuesta por mí. Esa vez remaste para salir conmigo y ganarle a dos amigos un fantoche y una coca”, escribió Mariana al comienzo del posteo que lleva como foto de portada una de su casamiento.

“Siguieron la secundaria, las clases de teatro, años de amistad, tu exilio en Buenos Aires, tus visitas a Rosario, mates en mi oficina, mis viajes a Buenos Aires, mi exilio a tu lado y la segunda gran apuesta: formar una familia. Y con ella Pedro”, continuó la ex de Rozín al resumir en breves palabras la vida que llevaron juntos, en la que fueron muy felicies.

Gerardo Rozín junto a Mariana Basualdo y su pequeño hijo Pedro, hace 21 años.

“Después la vida misma…separados pero siempre a la par. Lo próximo no va a ser fácil... pero como diría nuestro querido (Jorge) Drexler, ‘Mi corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar, y va a volver a quebrarse mientras le toca pulsar”, confesó junto al fragmento de “Sanar”, el tema musical del compositor uruguayo.

Finalmente concluyó con la frase: “Hasta siempre socio de mi vida”. En las otras fotografías que Mariana decidió compartir en sus redes se puede ver el nacimiento de su hijo, quien hoy tiene 21 años, y algunos recuerdos familiares con Gerardo Rozín.

Rozín junto a Pedro, su primer hijo.

Desgarrador mensaje de Eugenia Quibel, la novia de Gerardo Rozín

El ultimo gran amor de Gerardo Rozín fue la locutora Eugenia Quibel, con quien se encontraba de novio hace seis años. La pareja del conductor escribió un desgarrador mensaje en sus redes sociales despidiendo a su hombre, donde describió lo que significó en su vida. “Me guardo para siempre tu humor distinto y darle pelea hasta el final” dijo.

“¿Qué es ser valiente? Enterarse una mañana de una noticia horrible y darle pelea hasta el final. Aferrarse a la vida y aceptar que un día se termina. Transitar el proceso sostenido por afectos, familia y rodeado de amigos. Recibir amor y dejarse abrazar. Llorar, putear, luchar y pensar las mil y una alternativas. Eso sos...” empezó diciendo.

Eugenia recordó a su novio con mucho dolor

Quibel había decidido no ser la locutora de Morfi en este 2022, para acompañar a Gerardo en su enfermedad. “Me guardo para siempre tus ideas brillantes con salidas ocurrentes, las sugerencias generosas para quien buscara tu opinión, tu humor distinto, tus ironías, tu orgullo rosarino y un poco uruguayo también, las playlists de Frisell y Pizzarelli, ‘el dolor auténtico, la alegría sin una mancha’. Y cada uno de nuestros momentos, los descubrimientos gastronómicos (los buenos y los fiascos), los viajes, hacer equipo en la radio, en la tele y en la vida, y una lista de motivos íntimos que me hicieron enamorarme de vos... ¡Brindo por vos, canalla!” agregó con mucha emoción.