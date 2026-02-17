17 de febrero de 2026 - 17:25

La planta que resiste todo el año en balcones y terrazas: nunca se seca y su aroma es interminable

Existe una planta que tolera sol intenso, viento y cambios de clima sin perder su color ni su aroma. Por eso, es una especie perfecta para terrazas y balcones.

Esta planta se mantiene saludable durante todo el año en espacios con clima cambiante.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

Quienes tienen balcones o terrazas suelen enfrentar el mismo problema: plantas que no soportan el sol directo o se marchitan con el viento. Sin embargo, hay una especie que parece diseñada para esos entornos exigentes y que, además, ofrece un perfume constante durante gran parte del año.

Su resistencia es el principal atractivo. Y para quienes buscan decorar sin dedicar demasiado tiempo al cuidado, esta planta con flores coloridas es ideal. Incluso en condiciones adversas, mantiene su aspecto y su fragancia característica. Por eso, es una opción segura para espacios elevados y muy expuestos.

planta de exterior
Por qué la lavanda es la planta ideal para exteriores con sol y viento

La lavanda es una planta mediterránea acostumbrada a climas secos, altas temperaturas y suelos con buen drenaje. Estas características explican por qué se adapta tan bien a balcones y terrazas donde el sol incide durante horas.

A diferencia de otras especies ornamentales, no necesita riegos constantes y tolera períodos de sequía sin deteriorarse.

Para el sitio Gardening Know How, su estructura compacta y sus hojas resistentes también la protegen frente al viento fuerte, una condición frecuente en pisos altos. Mientras otras plantas pierden flores o se quiebran, la lavanda mantiene su forma y continúa creciendo. Además, su color violáceo aporta un contraste decorativo que se conserva incluso en estaciones frías.

Otro punto a favor es su bajo mantenimiento

Con una maceta adecuada y un sustrato liviano en la maceta, puede desarrollarse durante años sin necesidad de cuidados continuos. Esta combinación en sus ventajas de mantenimiento explica por qué es la planta adecuada y duradera para espacios exteriores.

planta de exterior

El aroma constante que transforma el ambiente

  • Más allá de su aspecto, la lavanda destaca por su fragancia persistente, capaz de perfumar el entorno de manera natural. Este aroma no solo resulta agradable, sino que también se asocia con sensaciones de calma y relajación.
  • Incluso cuando no está en plena floración, sus hojas desprenden un perfume suave al contacto con el aire o el sol. Esta característica permite disfrutar de su presencia durante todo el año, algo poco común en otras plantas aromáticas. Además, su fragancia ayuda a disimular olores urbanos y a generar una atmósfera más fresca.

Colocarla cerca de zonas de descanso o ventanas abiertas potencia su efecto, ya que la brisa distribuye el aroma hacia el interior.

planta de exterior

Resistente, decorativa y aromática, la lavanda reúne cualidades que la destacan como la planta ideal para espacios exteriores expuestos al sol y al viento fuerte.

