En el jardín y la jardinería urbana, algunas plantas logran destacarse incluso en pleno calor : crecen en maceta, resisten temperaturas extremas y perfuman el ambiente sin esfuerzo.

Qué significa sembrar en febrero: las 10 plantas que mejor soportan el calor extremo

La planta que crece mejor en maceta chica, ahuyenta mosquitos y casi no necesita riego

Cuando el verano se vuelve insoportable, no todas las plantas logran sobrevivir sin sufrir. En balcones y patios urbanos, el calor extremo suele secar hojas, frenar el crecimiento y apagar colores. Sin embargo, hay una especie que no solo resiste esas condiciones, sino que parece disfrutarlas y, además, perfuma todo el ambiente.

Se trata de la lavanda , una planta que combina resistencia, bajo mantenimiento y un aroma inconfundible. En maceta, se adapta mejor de lo que muchos creen y se convierte en una aliada ideal para quienes buscan verde sin complicaciones.

La lavanda es originaria de zonas mediterráneas, donde el sol fuerte, los suelos pobres y la falta de agua son la regla. Esa historia explica por qué soporta temperaturas altas sin marchitarse. A diferencia de otras plantas, no entra en estrés con el calor: regula su transpiración y mantiene sus tejidos firmes incluso en olas de calor prolongadas.

En maceta, este comportamiento se potencia. Al no necesitar grandes volúmenes de tierra, sus raíces trabajan de forma eficiente y evitan el exceso de humedad, uno de los pocos factores que realmente la perjudican.

El secreto de su aroma y resistencia

Uno de los grandes encantos de la lavanda es que no hay que tocarla para que perfume. El simple efecto del sol sobre sus hojas activa la liberación de aceites esenciales, que se expanden en el aire de forma natural. Por eso, colocarla cerca de puertas, ventanas o zonas de descanso multiplica su efecto.

Ese aroma no solo resulta agradable: también ayuda a crear una sensación de frescura y bienestar, algo muy valorado en días de calor intenso.

image

Recién cuando se analiza desde una mirada técnica aparece el respaldo científico. Estudios botánicos señalan que la lavanda reduce la pérdida de agua durante altas temperaturas y produce compuestos aromáticos como mecanismo de defensa. Investigaciones agronómicas indican que esos aceites también cumplen una función disuasoria frente a insectos, lo que explica por qué suele haber menos mosquitos cerca.

Además, su metabolismo lento le permite mantenerse estable sin grandes aportes de nutrientes ni riego frecuente.

Cómo cuidarla para que se luzca todo el verano

La clave es simple: mucho sol, poco riego y buen drenaje. En maceta, conviene dejar secar completamente el sustrato antes de volver a regar. No necesita fertilizantes constantes y solo agradece una poda liviana después de la floración para mantenerse compacta.

Decorativa, resistente y aromática, la lavanda demuestra que hay plantas que no piden sacrificios. En verano, pocas opciones ofrecen tanto con tan poco.