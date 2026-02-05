La planta olvidada que vuelve a ponerse de moda porque mejora el aire y casi no necesita riego

Durante años fue vista como una planta “de abuela”, relegada a pasillos oscuros o rincones sin protagonismo. Sin embargo, hoy la jardinería urbana la redescubre por una razón concreta: sobrevive donde otras plantas fallan y ofrece beneficios reales para la vida cotidiana dentro del hogar y el jardín interior.
La sansevieria, la gran olvidada que vuelve con fuerza
La sansevieria, también conocida como lengua de suegra, es la protagonista de este regreso silencioso. En el mundo de la jardinería, pocas plantas combinan tanta resistencia con tan poco mantenimiento. No crece como un árbol, pero su porte vertical la vuelve ideal para interiores modernos.
Tolera poca luz, riegos espaciados y cambios bruscos de temperatura. En el jardín interior, se adapta tanto a dormitorios como a livings o espacios de trabajo. Su crecimiento lento y ordenado la convierte en una aliada para quienes buscan verde sin complicaciones.
Cómo mejora el aire y por qué casi no necesita agua
Recién en este punto aparecen los datos que explican su fama renovada. Estudios del programa Clean Air Study de la NASA y trabajos de universidades latinoamericanas sobre jardinería ambiental demostraron que la sansevieria es una de las plantas más eficientes para absorber compuestos como formaldehído y benceno presentes en interiores.
Especialistas en fisiología vegetal destacan que, a diferencia de muchas plantas, esta especie realiza intercambio gaseoso incluso durante la noche. Eso la vuelve ideal para dormitorios, algo poco común fuera de un árbol o grandes masas verdes.
Su bajo consumo de agua se explica por su metabolismo tipo CAM, similar al de las suculentas. En términos de jardinería, esto significa que almacena agua en sus hojas y puede pasar semanas sin riego, algo clave en climas calurosos.
Cuidados mínimos y errores a evitar
Dentro del jardín interior, la sansevieria necesita macetas con buen drenaje y riegos espaciados. El exceso de agua es el error más común y el único realmente peligroso para estas plantas.
No requiere fertilizantes frecuentes ni podas constantes. En jardinería, menos es más: dejarla tranquila suele ser la mejor estrategia. No compite con un árbol, pero cumple un rol ambiental clave en espacios reducidos.
Por qué volvió a estar de moda
La jardinería actual prioriza plantas funcionales, resistentes y estéticas. En ese contexto, la sansevieria dejó de ser olvidada para convertirse en tendencia.
En el jardín moderno, estas plantas demuestran que no hace falta un árbol para mejorar el aire, decorar y sumar bienestar. A veces, la solución verde estuvo siempre ahí, esperando ser redescubierta.