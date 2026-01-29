La pava eléctrica pasó de moda: así se calentará el agua en 2026

Durante años, la pava eléctrica fue el electrodoméstico estrella para el mate, el té y el café. Pero en 2026 empieza a perder terreno frente a una moda que ya se instala en cocinas modernas y promete más rapidez, menor consumo y cero espera: los dispensadores de agua caliente instantánea y los sistemas de calentamiento directo bajo mesada .

La tendencia apunta a sistemas de calentamiento instantáneo , que funcionan de dos maneras principales:

Estos equipos no hierven agua una y otra vez , sino que la calientan solo cuando se la necesita , en segundos..

A diferencia de la pava eléctrica, que:

se apaga y vuelve a encenderse,

calientan el agua al pasar por una resistencia,

entregan temperatura constante,

evitan recalentar agua sobrante,

reducen tiempos muertos.

En muchos modelos, el agua sale a 90–98 °C de forma inmediata.

image

Por qué ganan terreno en 2026

Comodidad No hay que esperar a que hierva el agua. Sale caliente al instante.

Eficiencia energética Aunque tienen potencia alta, funcionan muy pocos segundos , lo que reduce el consumo total frente a usos repetidos de la pava.

Cambio de hábitos En hogares donde se toman muchos mates o infusiones, se evita hervir agua varias veces al día.

¿Consumen menos que una pava eléctrica?

En uso intensivo (varios hervidos diarios), sí. La pava eléctrica suele consumir entre 1.800 y 2.200 W durante varios minutos, mientras que estos sistemas trabajan menos tiempo y solo cuando se abre la canilla.

En términos mensuales, el ahorro aparece cuando el uso es frecuente.