29 de enero de 2026 - 19:00

La pava eléctrica pasó de moda: así se calentará el agua en 2026

Los nuevos sistemas de calentamiento instantáneo entregan agua caliente al momento, sin hervir ni recalentar, y empiezan a reemplazar a la pava eléctrica.

Por Andrés Aguilera

Durante años, la pava eléctrica fue el electrodoméstico estrella para el mate, el té y el café. Pero en 2026 empieza a perder terreno frente a una moda que ya se instala en cocinas modernas y promete más rapidez, menor consumo y cero espera: los dispensadores de agua caliente instantánea y los sistemas de calentamiento directo bajo mesada.

Qué tecnología empieza a reemplazar a la pava eléctrica

La tendencia apunta a sistemas de calentamiento instantáneo, que funcionan de dos maneras principales:

  • Dispensadores eléctricos de agua caliente (tipo termo digital).

  • Calentadores instantáneos bajo mesada, conectados a la canilla.

Estos equipos no hierven agua una y otra vez, sino que la calientan solo cuando se la necesita, en segundos..

image

Cómo funcionan

A diferencia de la pava eléctrica, que:

  • calienta todo el volumen,

  • consume alta potencia durante varios minutos,

  • se apaga y vuelve a encenderse,

los sistemas instantáneos:

  • calientan el agua al pasar por una resistencia,
  • entregan temperatura constante,
  • evitan recalentar agua sobrante,
  • reducen tiempos muertos.

En muchos modelos, el agua sale a 90–98 °C de forma inmediata.

image

Por qué ganan terreno en 2026

  • Comodidad

    No hay que esperar a que hierva el agua. Sale caliente al instante.

  • Eficiencia energética

    Aunque tienen potencia alta, funcionan muy pocos segundos, lo que reduce el consumo total frente a usos repetidos de la pava.

  • Cambio de hábitos

    En hogares donde se toman muchos mates o infusiones, se evita hervir agua varias veces al día.

¿Consumen menos que una pava eléctrica?

En uso intensivo (varios hervidos diarios), . La pava eléctrica suele consumir entre 1.800 y 2.200 W durante varios minutos, mientras que estos sistemas trabajan menos tiempo y solo cuando se abre la canilla.

En términos mensuales, el ahorro aparece cuando el uso es frecuente.

