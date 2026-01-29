La pava eléctrica pasó de moda: así se calentará el agua en 2026

Durante años, la pava eléctrica fue el electrodoméstico estrella para el mate, el té y el café. Pero en 2026 empieza a perder terreno frente a una modaque ya se instala en cocinas modernas y promete más rapidez, menor consumo y cero espera: los dispensadores de agua caliente instantánea y los sistemas de calentamiento directo bajo mesada.
Qué tecnología empieza a reemplazar a la pava eléctrica
La tendencia apunta a sistemas de calentamiento instantáneo, que funcionan de dos maneras principales:
Dispensadores eléctricos de agua caliente (tipo termo digital).
Calentadores instantáneos bajo mesada, conectados a la canilla.
Estos equipos no hierven agua una y otra vez, sino que la calientan solo cuando se la necesita, en segundos..
Cómo funcionan
A diferencia de la pava eléctrica, que:
calienta todo el volumen,
consume alta potencia durante varios minutos,
se apaga y vuelve a encenderse,
los sistemas instantáneos:
calientan el agua al pasar por una resistencia,
entregan temperatura constante,
evitan recalentar agua sobrante,
reducen tiempos muertos.
En muchos modelos, el agua sale a 90–98 °C de forma inmediata.
Por qué ganan terreno en 2026
Comodidad
No hay que esperar a que hierva el agua. Sale caliente al instante.
Eficiencia energética
Aunque tienen potencia alta, funcionan muy pocos segundos, lo que reduce el consumo total frente a usos repetidos de la pava.
Cambio de hábitos
En hogares donde se toman muchos mates o infusiones, se evita hervir agua varias veces al día.
¿Consumen menos que una pava eléctrica?
En uso intensivo (varios hervidos diarios), sí. La pava eléctrica suele consumir entre 1.800 y 2.200 W durante varios minutos, mientras que estos sistemas trabajan menos tiempo y solo cuando se abre la canilla.
En términos mensuales, el ahorro aparece cuando el uso es frecuente.