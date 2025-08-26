26 de agosto de 2025 - 12:37

La neurociencia advierte sobre los riegos de dejar llorar a tu bebé por mucho tiempo

Tantas veces hemos escuchado que hay que dejarlos llorar, y tantas otras cosas, pero la verdad es que todo va cambiando y esto es uno de los temas.

Dejar llorar mucho tiempo al bebé puede traer problemas en su conducta futura.

Dejar llorar mucho tiempo al bebé puede traer problemas en su conducta futura.

Por Andrés Aguilera

El llanto de un bebe es inevitable, ya que es su única forma de comunicarse con nosotros cuando necesitan algo. Pero no significa que no debamos restarle importancia o ignorarlo. Ya que por mucho tiempo hemos escuchado frases como: “para que desarrolle sus pulmones, para que aprenda a dormir solo, para que aprenda a auto-regularse, para que no se acostumbre a que siempre estás”.

Dejar llorar mucho tiempo al bebé puede traer problemas en su conducta futura.

Dejar llorar mucho tiempo al bebé puede traer problemas en su conducta futura.

Aunque ya no es tan común escuchar ese tipo de cosas, es probable que lo hayamos hecho, sin embargo, dejar llorar al bebé nunca es recomendable y siempre tiene que ser atendido. Por eso, a continuación, te compartimos las razones que dan profesionales.

No es bueno que el bebé llore mucho tiempo

  • Dejarlos llorar es antinatural: que es algo prácticamente imposible. De acuerdo con una investigación de la Universidad de Oxford, el llanto de un bebé genera una potente respuesta en el cerebro de las personas, haciendo que sea imposible ignorarlo. Es algo antinatural, va en contra de nuestro instinto
  • Pedido de ayuda: El llanto es un pedido de ayuda y una señal clarísima de que nos necesita. Ya que es mediante el llanto, que los bebés nos comunican si tienen hambre, si están incómodos, si algo les duele, si se sienten solos o tienen miedo, etc. Es la forma que tienen de pedir ayuda.
  • Impacta en la salud mental e intelectual: Una investigación realizada por la Universidad de Notre Dame encontró que las personas que no solían recibir cuidados cuando eran bebés, como falta de contacto o no atenderlas cuando lloraban, tienden a ser más reactivas al estrés y les resulta más difícil tranquilizarse en la edad adulta. En cambio, los que si, resultaban en adultos más sanos, menos depresivos, más amables, empáticos e, incluso, más productivos.
Dejar llorar mucho tiempo al bebé puede traer problemas en su conducta futura.

Dejar llorar mucho tiempo al bebé puede traer problemas en su conducta futura.

En conclusión, no es aconsejable dejar llorar a un bebe, porque es negativo y les afecta en su vida de adultos, trae problemas que quizás no lo vemos ahora, pero si quizás, en un futuro cercano. Hay que abrazarlo, hablarles y prestarles atención, lo que va a llevar a adultos más independientes y seguros de sí mismos.

