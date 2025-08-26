La neurociencia advierte sobre los riegos de dejar llorar a tu bebé por mucho tiempo

Todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas, porque la ciencia sigue desarrollando y estudiando todo lo que pueda. En este caso, la neurociencia ha estado investigando sobre los bebes y sus llantos, sabiendo que hasta el dia de hoy es imposible saber que piden o necesitan.
El llanto de un bebe es inevitable, ya que es su única forma de comunicarse con nosotros cuando necesitan algo. Pero no significa que no debamos restarle importancia o ignorarlo. Ya que por mucho tiempo hemos escuchado frases como: “para que desarrolle sus pulmones, para que aprenda a dormir solo, para que aprenda a auto-regularse, para que no se acostumbre a que siempre estás”.
Bebé llorando
Dejar llorar mucho tiempo al bebé puede traer problemas en su conducta futura.
Aunque ya no es tan común escuchar ese tipo de cosas, es probable que lo hayamos hecho, sin embargo, dejar llorar al bebé nunca es recomendable y siempre tiene que ser atendido. Por eso, a continuación, te compartimos las razones que dan profesionales.
En conclusión, no es aconsejable dejar llorar a un bebe, porque es negativo y les afecta en su vida de adultos, trae problemas que quizás no lo vemos ahora, pero si quizás, en un futuro cercano. Hay que abrazarlo, hablarles y prestarles atención, lo que va a llevar a adultos más independientes y seguros de sí mismos.