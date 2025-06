No, no estás malcriando a tu hijo al sobreprotegerlo y la ciencia explica por qué

Si sos mamá reciente o estás cerca de una, seguro escuchaste frases como “Lo vas a malcriar”, “Se va a acostumbrar a los brazos” o “Déjalo que llore”. Estos comentarios, que suelen repetirse con frecuencia desde el entorno familiar, están profundamente arraigados en la cultura, pero no por eso son verdaderos. De hecho , la ciencia asegura lo contrario : en los primeros años de vida, un bebé no puede ser malcriado . Porque lo que necesita no es menos brazos, sino más cuidado, contacto y presencia.

Durante esta etapa, el bebé es física y emocionalmente dependiente. Su sistema nervioso está en desarrollo, no sabe calmarse por sí solo y el llanto es su única forma de pedir ayuda. En este contexto, atender sus necesidades con afecto y disponibilidad no solo no es perjudicial, sino que es esencial para su desarrollo. Desde la teoría del apego hasta la neurociencia afectiva, múltiples investigaciones coinciden: el contacto constante, la respuesta sensible y el vínculo cercano fortalecen su seguridad emocional y su capacidad de regulación futura.