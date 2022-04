La insólita reacción de una mujer al ver a su hija retar al perro: “Te prohibo que le hables así”

Una joven, su madre y su perro se convirtieron en los protagonistas de uno de los videos más virales de TikTok. Leyre Gómez compartió un video donde retaba a su mascota y su madre tuvo una reacción inesperada.

“Escúchame, te lo voy a decir bien clarito. Es verdad que para algunas personas puedo ser una verdulera y una mal hablada”, decía la joven a un perro que parecía ser de raza cocker.

“Mírame cuando te hablo, ¿sabes lo que no soy? Lo que tú eres. Tú sabes lo que me has hecho y vas a pagarlo”, continuó Leyre mientras trataba de contener la risa.

Sin embargo, en ese instante se empezó a oír la voz de su madre, quien salió en defensa de Toby. “Tú sabes que no entiende el perro lo que estás diciendo. Le estás hablando en tono feo”, dijo.

“Oye, te prohíbo que hables con el perro así. Él no entiende lo que estás diciendo porque estás con tono de reñirle, ¿vale?”, agregó.

El tono de la mujer fue tan severo que la joven terminó pidiéndole disculpas al perro. “Vale vale, lo siento Toby”, dijo.