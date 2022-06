La hermana de Shakira confesó cómo está la cantante tras la separación de Piqué: “Se fue del país”

Tras el anuncio de la separación de Shakira y Gerard Piqué por parte de ambos en un comunicado, la hermana de la cantante, Lucy Mebarak, dio precisiones acerca de cómo se encuentra la colombiana mientras atraviesa esta crisis personal y matrimonial. “Era previsible la ruptura”, lanzó Lucy.

Lucy Mebarak rompió el silencio con Europa Press y contó cómo está la artista tras el explosivo anuncio de su ruptura con el jugador del Barcelona.“No los he visto, no vivo en España yo. Soy la hermana, pero no sé nada todavía”, empezó diciendo, en el intento de no dar información.

Aunque luego soltó detalles: “Está recuperándose y fuera del país (por España)”. Además, explicó que la ruptura era “posiblemente” previsible, pero evitó revelar más cuestiones íntimas del ex matrimonio.

Por otro lado, el periódico digital 20 minutos aseguró que, aunque la decisión ya está tomada, Shakira intentó retomar la relación hasta en dos ocasiones. A pesar de haber sufrido muchísimo, la cantante busco cerrar la herida y volver a empezar.

Shakira y Piqué se separaron tras 11 años de pareja

Desde ese mismo portal, aseguraron que Piqué no habría querido regresar con Shakira, quizás porque parece estar ilusionado con otra mujer. Aunque no confirmaron esta última versión, él ya se encuentra en su domicilio de soltero a la espera de que termine el divorcio.

Gerard Piqué le habría sido infiel a Shakira

La cantante colombiana Shakira y el futbolista español del FC Barcelona Gerard Piqué anunciaron este sábado que se separaron, según un comunicado conjunto, luego de 11 años en pareja.

Gerard Piqué y Shakira declararon su separación. Foto: Web

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, dice el corto texto firmado “Shakira y Gerard” dado a conocer por la agencia de comunicación de la cantante.

Los rumores de una supuesta infidelidad por parte del deportista habían ocupado los titulares de distintos medios de comunicación españoles en los últimos días. Piqué habría sido infiel a la artista con una modelo de 20 años, aseguraron fuentes cercanas.