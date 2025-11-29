El puerto USB de tu televisor es mucho más que un simple lector de archivos

La función poco conocida del puerto USB del televisor

En la mayoría de los hogares, el televisor es el centro del entretenimiento: el compañero ideal para películas, series y noticias. Sin embargo, al observar la parte de atrás, entre el laberinto de cables HDMI y conexiones de red, un pequeño componente rectangular suele pasar completamente desapercibido: el puerto USB.

USB La función poco conocida del puerto USB del televisor: va más allá de cargar el celular Web Por años, este conector ha sido ignorado por la mayoría, usado esporádicamente para ver fotos familiares o reproducir un video desde una memoria. Pero, al igual que sucedió con los routers que ocultaban funciones de repetidor o cargador, el USB de tu Smart TV esconde un potencial mucho mayor.

A continuación, revelamos para qué sirve realmente ese puerto y cómo sacarle el máximo provecho en tu día a día.

Cargador de emergencia En esos momentos de apuro, cuando el cargador principal desaparece o todos los tomacorrientes están ocupados, tu televisor puede ser tu salvación. Simplemente conecta tu smartphone o cualquier dispositivo al puerto USB y comenzará a recibir energía.

Aunque la velocidad de carga no es la más rápida del mercado, es una solución práctica para situaciones urgentes, como:

Viajes: Si solo tienes una toma eléctrica disponible en tu habitación de hotel, puedes conectar el televisor y usar su USB para cargar tu teléfono.

Comodidad: Mantener tu dispositivo con batería mientras disfrutas de una película en la sala, sin tener que levantarte o depender de extensiones.

La función poco conocida del puerto USB del televisor: va más allá de cargar el celular Graba Programas y Eventos Deportivos Muchos modelos de Smart TV incluyen la función PVR (Personal Video Recorder) que te permite grabar el contenido de la televisión directamente en un dispositivo de almacenamiento externo. Si dispones de una memoria USB o un disco duro compatible (con suficiente capacidad y buena velocidad de escritura), puedes almacenar películas, series o el gran evento deportivo de la temporada para verlo más tarde. Imagina que un partido importante coincide con una salida ineludible. Basta con conectar tu unidad USB, programar la grabación a través del menú de la TV y, al volver, el contenido estará listo para disfrutar. Esta es una alternativa invaluable si tu proveedor de TV no ofrece servicios de grabación en la nube. Conecta teclado y mouse para una mejor navegación Si utilizas las funciones de Smart TV, sabes que escribir o navegar usando el control remoto es una tarea lenta y a menudo frustrante. La forma más sencilla de solucionar esto es aprovechar el puerto USB para conectar un teclado y un ratón inalámbricos (o con cable). Esto convierte el televisor en una especie de computadora básica. Puedes escribir más rápido, hacer búsquedas en YouTube o completar formularios sin perder tiempo.