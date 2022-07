La experiencia paranormal que vivió Melody Luz en “El hotel de los famosos”

“El hotel de los famosos” está dando mucho qué hablar y Melody Luz también. La participante que está en pareja con Alex Caniggia se perfila como una de las ganadoras del reality pero antes de salir de ese hotel, reveló que tuvo una experiencia paranormal fuerte.

La bailarina contó su vivencia entre las paredes de la propiedad en una conversación que propuso el Chino Leunis. El conductor se presentó en el hotel con dos especialistas en fenómenos paranormales, Karina y Claudia, y escucharon las experiencias de cada jugador famoso.

Pero sin dudas, el que más llamó la atención fue el de Melody Luz. “Estando acá me pasó algo rarísimo, que nunca me había pasado, y es que soñé con el diablo. O sea, vi al diablo”, lanzó la joven participante.

Las vivencias paranormales dentro de "El hotel de los famosos": Melody luz y Lissa Vera

A lo que sumó sus sensaciones mientras estaba soñando: “Era como que no lo quería ver, pero había algo ahí y entonces yo lo miraba pero estaba sentado en una cama. Enseguida lo dejé de mirar pero recuerdo sus cuernos, ojos verdes y sonrisa maligna”.

Lissa Vera y Martín Salwe revelaron sus experiencias paranormales en “El Hotel de los Famosos”

Después de que Melody Luz se animara a contar lo que ella vivió, Lissa Vera tomó la palabra y reveló que tuvo una situación similar a la de su compañera.

La cantante de “Bandana” confió que el Chanchi Estévez fue testigo: “Estaba en mi cama, el Chanchi estaba en la de enfrente, y en el medio estaba el pasillo que va al baño. Melody va hacia el baño y no la sentimos que haya vuelto a su cama. En un momento sentimos como un viento que pasa entre medio de nosotros dos”.

“Me miró, yo lo miré y le dije ‘¿vos sentiste lo que yo sentí?’. Me dijo, ‘algo pasó’. ¿Quién pasó? Miramos hacia donde estaba ella y estaba durmiendo en su cama”, cerró la artista sobre su vivencia.

Y Martín Salwe sumó: “Me cuentan los chicos que me despierto, menciono la frase ‘ahí está, ahí está’ y apunto a una esquina del cuarto de huéspedes y vuelvo a dormirme”. El locutor dice que recuerda despertarse pero no que había hablado.

“Entre mi relato, lo de Lissa y lo de Melody, se forma una historia de que alguien acá estuvo”, cerraron en “El hotel de los famosos”.