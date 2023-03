La divertida discusión entre una chica y su loro porque no la dejaba grabar un mensaje de voz

Una joven, que intentaba grabar un mensaje de voz, entró en una insólita discusión con su mascota porque el animal no quería hacer silencio.

Agustina compartió en su cuenta de TikTok un video donde se la ve “peleando” con su loro. En poco tiempo la publicación tuvo miles de reproducciones y se volvió viral.

“Necesito silencio en la casa, no me dejás grabar”, le decía ella. Luego se escucha de fondo que el animal le responde, aunque no se entiende lo que le quiere decir.

Después de unos segundos, el loro le dice que “lo haga afuera”. “No, no quiero... no me parece” le respondió Agustina.

Luego de algunos intentos, Agustina le dice a su mascota: “Dejame grabar, necesito mandar un audio”. Pero aun así el pájaro seguía gritando y no la dejaba ni siquiera hablar.

“Hacelo afuera”, volvió a decir el animal, pero la chica le pidió que se callara la boca. El loro siguió contestándole y ella volvió a pedir silencio. Finalmente, la discusión entre la mascota y su dueña terminó a favor del animal, ya que Agustina no pudo mandar el audio.

“Peleando con mi loro”, así tituló la joven su video donde se ve la pelea entre el animal y su dueña. Las redes no tardaron en hacer viral el momento y muchos usuarios comenzaron a opinar.

“Dice ‘hacelo afuera’, me muero jajaja”, respondió una usuaria. “Parece que dice ‘la que puede, puede’”, fue otra acotación al video. “No sabía que necesitaba un loro hasta ahora”, le comentó otra chica en la publicación.