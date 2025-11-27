La desconocida señal de tránsito "DIP": qué advierte y por qué requiere precaución

Las señales de tránsito son una herramienta importante para prevenir incidentes viales y conseguir un viaje ordenado . En tanto, conocer su significado permite reaccionar correctamente ante cambios en el trayecto, que podrían afectar la conducción.

La gran mayoría de los argentinos considera que estas indicaciones sólo se aprenden para obtener el carnet de conducir, y luego quedan en el olvido. Sin embargo , recordar su verdadero concepto ayudará a tomar decisiones con mayor criterio durante la marcha .

Estas indicaciones viales pertenecen a distintos grupos -como advertencia , restricción, prioridad o prevención- y conocerlas bien es importante para circular con seguridad y evitar situaciones que puedan derivar en multas o maniobras riesgosas. También ayuda a evitar cometer infracciones.

Mientras algunas señales son claras e incluso familiares para conductores con poca experiencia, otras pasan desapercibidas o generan dudas porque no se ven con frecuencia o no resultan tan intuitivas.

Dentro de ese conjunto menos conocido se encuentra la señal “DIP” . Su objetivo es alertar al conductor sobre una depresión en la superficie del camino: puede tratarse de un hundimiento, un pozo o cualquier irregularidad que genere un descenso repentino del terreno.

Se usa principalmente en lugares donde haya un descenso repentino en la superficie del camino, lo que puede afectar la estabilidad del vehículo si no se reduce la velocidad, llegando a ocasionar en algunos casos que el auto vuelque, se salga de la ruta o en escenarios menos graves, que se pinche una rueda.

Por eso, al encontrar este cartel, lo indicado es disminuir la velocidad gradualmente y sostener el volante con firmeza para conservar la trayectoria del auto y atravesar la depresión sin sobresaltos.