La demoledora canción que Clara Chía le habría dedicado a Shakira y provocó la furia de la cantante

El programa “Fiesta”, de la señal Telecinco de España, lanzó la parodia del hit de Shakira con Bizarrap con la que sería la respuesta de Clara Chía a la cantante y no tuvieron mejor idea que ponérselo a todo volumen en la puerta de su casa lo que provocó la ira de la colombiana.

La actriz española María Verdoy se puso en la piel de Clara Chía y junto al equipo del programa crearon un tema que dispara frases demoledoras contra Shakira.

“Las dos amamos la mermelada pero hace días que está caducada, Yo contigo nunca me meto ni aunque me cantes o me dediques, No sabía que pa’ ti era tan inspiradora, Sorry, Piqué y yo somos la pareja de mo-da, Nos dejaste con la bruja a la vista, con portás de revistas y la canción en las listas, El negocio que te has hecho con toda esta ruptura, tu waka-waka no te lucra y conmigo sí facturas” se puede leer con el ritmo del estribillo de la session #53.

El video también imita la estética del tema de Shakira y Bizarrap, y usa imágenes de Shakira, Piqué y Clara Chía. Según algunos medios, la cantante no dudaría en accionar contra el programa.

En las redes no se tomaron para nada bien la parodia del programa y lo dejaron bien claro en los comentarios.

El público contra la canción que parodia el tema de Shakira

“hahahahah me da risa la pobreza de canción. no le llegan ni a los talones a la canción de Shakira (éxito internacional). y esta canción es un éxito? Clara-mente no, esto es una pobreza!!!!; “Espero que la tal clara y todas las de 22, se vean como shakira a su edad y con dos hijos partidos de su propio vientre, que esta más plano y ejercitado que muchas de 22. No critiquen mujeres jóvenes, ya van a llegar a esa edad y tal vez el marido les haga algo peor”; “Claramente se nota que gracias a esta imitación, y escudándose en que supuestamente sería la dedicatoria de la Chia a la Shaki les sirvió a ustedes para q x lo menos ahí tengan mas de 400 comentarios😂😂😂 ósea Shaki hasta a ustedes les hizo facturas😂😂agradezcan🤷🏻‍♀️” son solo algunos de los comentarios a favor de la colombiana.

D-CLARA, EL OTRO BOMBAZO CONTRA SHAKIRA

La canción de “Fiesta” no es la única contra Shakira. El músico Sansixto creó el tema D-Clara en el que arremete contra la cantante, en una evidente posición a favor de Piqué y su novia Clara Chía.

“Ven, declara. Solamente tú, una gata más picada”; “Tengo 10 Rolex, puedo tirar uno. Un poco de chía pa’ tu desayuno”; “Solo quieres ser el centro de atención”; “Mucho bla bla detrás de la pantalla”; “No es un remplazo, es una mejora. Veo en mi Casio que llega tu hora”; o “Las mujeres facturan, pero tú NO DE-CLARA”, son algunas de las frases que se pueden escuchar en el tema rapero.