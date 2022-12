Insólito: así se dio cuenta Shakira que Piqué la engañaba con Clara Chía Marti

La novela de Shakira y Gerard Piqué comienza a tener resoluciones para que ambos puedan comenzar el 2023 separados y de la mejor manera posible. Tras la infidelidad por parte del por entonces jugador de fútbol, los medios del mundo abordaron la situación con detalles.

La artista pop vivió uno de sus años más difíciles y polémicos por la separación definitiva de Piqué, su pareja durante 12 años y padre de sus dos hijos. La música fue una de las maneras con las que la cantante logró expresar la tristeza y enojo por la traición que recibió y, por eso, habría usado el video de “Te felicito” para contar cómo se enteró de la infidelidad con su actual novia Clara Chía Marti.

“Parece que descubrió la presencia de Clara Chía en su casa porque se dio cuenta que alguien estaba consumiendo los alimentos de la heladera que a Piqué no le gustaban”, escribió una influencer del espectáculo en su perfil de Instagram @Chismesdeker. La teoría apareció por un dato que la cantante de Barranquilla reveló en una entrevista.

“Iba a la nevera (heladera) para encontrar la verdad”, lanzó Shakira en un diálogo que tuvo con Alison Hammond en el programa británico This Morning (ITV) en mayo de este año. Esta confesión la hizo luego de que la entrevistadora le preguntara por qué en el videoclip de “Te felicito” ella abría la heladera y encontraba adentro la cabeza de Rauw Alejandro, el artista que prestó su voz para el hit.

“En el video hay un momento en el que abrís la nevera pero no vas a buscar leche. Cuéntame sobre eso”, fue la picante pregunta. “Me tratas como una más de tus antojos, tu herida no me abrió la piel pero sí los ojos”, expresa entonces Shakira en ese fragmento de la canción.

Así fue cómo Shakira se enteró que Piqué la engañaba.

A partir de la respuesta de Shakira, comenzaron las especulaciones y teorías ya que, tal como reveló en la entrevista, encontró la verdad dentro de su heladera. Los rumores afirman que la barranquillera intuyó la infidelidad de Piqué con Clara Chía porque habían productos que mágicamente desaparecían de su casa y que no comian ninguno de los dos, sino, una tercera en discordia.