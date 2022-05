La declaración de Kate Moss que complica a Amber Heard en el juicio con Johnny Depp

Kate Moss, una de las testigos claves del juicio entre Johnny Depp y su exesposa Amber Heard, declaró sobre un posible hecho de violencia del actor hacia ella y quitó de culpas completamente al acusado. Kate fue pareja de Depp durante cuatro años.

El pasado 11 de abril comenzó el juicio que enfrenta a Johnny Depp y Amber Heard en la corte del condado de Fairfax, Virginia, Estados Unidos. El juicio se encuentra pausado desde el 5 de mayo, mientras tanto Johnny está de descanso por Europa.

Johnny Depp y Kate Moss, de jovenes. (Capital/Daily Mail/Shutterstock)

La batalla judicial empezó a raíz de la denuncia presentada por Depp contra su exesposa por un artículo de opinión que ella escribió en 2018 refiriéndose a sí misma como una “figura pública víctima del abuso doméstico”. Depp acusó que Amber insinuaba falsamente que el actor abusó física y sexualmente de ella, y que dichas acusaciones dificultaron su carrera en Hollywood.

Caso Johnny Depp - Amber Heard. (AP)

El juicio está programado para concluir este viernes 27 de mayo, no antes de que posibles testigos sean llamados al estrado para declarar en favor de Heard o Depp. Luego de que los abogados de ambas partes presenten sus argumentos finales, el jurado entrará a deliberar, por tiempo indeterminado.

La declaración de Kate Moss en el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard

A un día que finalice el juicio, Kate Moss dio su testimonio por videollamada sobre un posible hecho de violencia que habría recibido del actor. “Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió de la habitación antes que yo. Hubo una tormenta y cuando salí de la habitación me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda. Y grité porque no sabía qué me había pasado y tenía dolor”, dijo.

Luego aclaró que Depp regresó corriendo para ayudarla. “Me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica”. Ante la pregunta de si Depp alguna vez la empujó por las escaleras, respondió que “No. Nunca me empujó, pateó ni me tiró por las escaleras”. La declaración duró menos de cinco minutos.

Depp escuchando a su expareja en el juicio

Moss, ex novia de Depp, fue mencionada por Heard a principios de mayo en el juicio, mientras relataba una supuesta pelea con Depp ocurrida en marzo de 2015. Mientras repasaba esta escena de abuso, Heard dijo tener constancia de que su ex pareja había ejercido violencia física contra la modelo (Moss) mientras eran pareja.

La supermodelo testificó por videollamada

Moss y Depp terminaron en 1998 después de cuatro años de romance. Mientras contaba de un supuesto hecho de violencia entre ella y Depp en una escalera, dijo: “Simplemente, en mi cabeza, instantáneamente pienso en Kate Moss y las escaleras”.