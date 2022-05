Juicio de Johnny Depp vs Amber Heard: la foto clave del moretón habría sido editada por la actriz

Recta final del mediático juicio entre Johnny Depp y su exesposa Amber Heard: la abogada del actor indagó sobre una fotografía de la actriz capturada luego de sufrir un supuesto ataque de su expareja. A pesar de negarlo en un primer momento, quedó en evidencia que la foto había sido editada para resaltar un golpe.

Este martes, continúo el juicio que enfrenta a Johhny Depp y Amber Heard en la corte del condado de Fairfax, Virginia, Estados Unidos. El juicio se encontraba pausado desde el 5 de mayo.

La batalla judicial empezó a raíz de la denuncia presentada por Depp contra su exesposa por un artículo de opinión que ella escribió en 2018 refiriéndose a sí misma como una “figura pública víctima del abuso doméstico”. Depp acusó que Amber insinuaba falsamente que el actor abusó física y sexualmente de ella, y que dichas acusaciones dificultaron su carrera en Hollywood.

El equipo de Amber ha proporcionado textos y videos de Johnny siendo muy hiriente con su exesposa, aunque sin pruebas fehaciente de golpes. Tampoco de algún registro médico de una lesión, la pruebas de Amber son su palabra de que tenía lesiones y se las cubrió con maquillaje, y las fotos con moretones que publicó en 2016.

Una de las fotos que presentó Heard como prueba de los golpes sufridos

Ayer, la abogada de Johnny Depp, Camille Vásquez, le consultó a Heard sobre esas fotografías que se sacó en el pasado. Vásquez colocó dos muestras de la fotografía, una al lado de la otra y le pidió a la actriz que repitiera que había dicho que se trataba de dos fotografías distintas tomadas con diferente iluminación.

La foto que puso en duda la abogada de Johnny Depp

Amber asintió, y explicó que la de la izquierda se tomó con “las luces del tocador”, por eso el tono más amarillo. Luego, Vásquez consultó: “¿No es cierto que acabas de editar estas fotografías?”. Amber lo negó: “No, nunca he editado una fotografía”. La abogada insistió: “¿No acabas de mejorar la saturación de una de estas fotos para que tu cara se vea más roja?”, a lo que Heard volvió a negar.

Luego, Vásquez relató que el vecino Isaac Baruch testificó que había visto a Amber el día después del supuesto incidente y no tenía “marcas ni heridas” en la cara. También la abogada explicó que la mujer policía que llegó al apartamento esa noche testificó que Amber no tenía lesiones en la cara. Amber aseguró que estas personas habían visto sus moretones pero no los consideraron heridas.

El juicio entre Johnny Depp - Amber Heard entra en la recta final. (AP)

Este correlato de acciones pusieron en duda lo que probaban las fotos en cuestión. Según lo investigado por el portal PerezHilton, las dos fotografías serían la misma y estarían retocadas con una saturación de color diferente, como señaló Vásquez.

Johnny Depp y Amber Heard estuvieron casados de 2015 a 2017

Cuándo termina el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard

El juicio está programado para concluir el próximo 27 de mayo, no antes de que posibles testigos sean llamados al estrado para declarar en favor de Heard o Depp. Luego de que los abogados de ambas partes presenten sus argumentos finales, el jurado entrará a deliberar, por tiempo indeterminado.