La cortina clásica que desaparece de las casas modernas y la solución que la reemplaza

La decoración, la arquitectura y el diseño replantean el uso de textiles en ventanas para ganar luz, orden visual y funcionalidad.

Durante años, la cortina pesada de tela gruesa fue una elección casi automática en livings y dormitorios. Sin embargo, en la decoración contemporánea, este recurso empezó a perder terreno por una razón concreta: oscurece el ambiente, recarga visualmente y ocupa más lugar del necesario. En casas modernas, donde se priorizan líneas limpias y mayor ingreso de luz natural, ese tipo de cortina ya no acompaña la forma actual de habitar.

Desde la arquitectura residencial, el problema no es solo estético. Las cortinas tradicionales, con pliegues voluminosos y largos excesivos, interrumpen la continuidad del muro, acumulan polvo y dificultan la limpieza diaria. En proyectos nuevos o remodelaciones, los profesionales buscan soluciones que permitan controlar la luz sin sumar elementos decorativos innecesarios ni restar amplitud visual.

image Decoración, arquitectura y diseño redefinen ventanas con soluciones prácticas y livianas actuales. La opción que gana terreno en casas modernas En reemplazo de las cortinas clásicas, crecen las cortinas roller, screen o sunscreen, integradas al vano de la ventana. Esta alternativa se destaca por su perfil bajo, su facilidad de uso y su capacidad para regular la entrada de luz sin bloquearla por completo. A diferencia de las telas pesadas, el roller acompaña el diseño sin convertirse en protagonista del ambiente.

Desde el diseño de interiores, se valora especialmente que estas soluciones permiten mantener la paleta neutra, reforzar la sensación de orden y aprovechar mejor la iluminación natural. En espacios chicos, el cambio es inmediato: el ambiente se ve más amplio, más prolijo y con una estética alineada a lo actual. Además, existen variantes que filtran rayos UV sin oscurecer.

image Decoración, arquitectura y diseño redefinen ventanas con soluciones prácticas y livianas actuales. Otro punto clave es la versatilidad. Las cortinas roller pueden adaptarse a distintos ambientes, desde cocinas hasta dormitorios, y combinarse con domótica para un control más preciso. Así, la ventana deja de ser un foco de peso visual y pasa a integrarse al conjunto del espacio, reforzando una arquitectura más liviana y funcional.