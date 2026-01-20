20 de enero de 2026 - 11:45

La cortina clásica que desaparece de las casas modernas y la solución que la reemplaza

La decoración, la arquitectura y el diseño replantean el uso de textiles en ventanas para ganar luz, orden visual y funcionalidad.

Decoración, arquitectura y diseño redefinen ventanas con soluciones prácticas y livianas actuales.

Decoración, arquitectura y diseño redefinen ventanas con soluciones prácticas y livianas actuales.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

Es una elección inteligente para quienes buscan una casa moderna y luminosa.

El color para el interior de casa que será tendencia este 2026: destacará en todos los ambientes

Por Lucas Vasquez
Ideas de decoración, arquitectura y diseño para optimizar dormitorios con soluciones actuales.

Adiós al velador tradicional: la nueva solución de iluminación que gana espacio en los dormitorios

Por Ignacio Alvarado

Desde la arquitectura residencial, el problema no es solo estético. Las cortinas tradicionales, con pliegues voluminosos y largos excesivos, interrumpen la continuidad del muro, acumulan polvo y dificultan la limpieza diaria. En proyectos nuevos o remodelaciones, los profesionales buscan soluciones que permitan controlar la luz sin sumar elementos decorativos innecesarios ni restar amplitud visual.

image
Decoraci&oacute;n, arquitectura y dise&ntilde;o redefinen ventanas con soluciones pr&aacute;cticas y livianas actuales.

Decoración, arquitectura y diseño redefinen ventanas con soluciones prácticas y livianas actuales.

La opción que gana terreno en casas modernas

En reemplazo de las cortinas clásicas, crecen las cortinas roller, screen o sunscreen, integradas al vano de la ventana. Esta alternativa se destaca por su perfil bajo, su facilidad de uso y su capacidad para regular la entrada de luz sin bloquearla por completo. A diferencia de las telas pesadas, el roller acompaña el diseño sin convertirse en protagonista del ambiente.

Desde el diseño de interiores, se valora especialmente que estas soluciones permiten mantener la paleta neutra, reforzar la sensación de orden y aprovechar mejor la iluminación natural. En espacios chicos, el cambio es inmediato: el ambiente se ve más amplio, más prolijo y con una estética alineada a lo actual. Además, existen variantes que filtran rayos UV sin oscurecer.

image
Decoraci&oacute;n, arquitectura y dise&ntilde;o redefinen ventanas con soluciones pr&aacute;cticas y livianas actuales.

Decoración, arquitectura y diseño redefinen ventanas con soluciones prácticas y livianas actuales.

Otro punto clave es la versatilidad. Las cortinas roller pueden adaptarse a distintos ambientes, desde cocinas hasta dormitorios, y combinarse con domótica para un control más preciso. Así, la ventana deja de ser un foco de peso visual y pasa a integrarse al conjunto del espacio, reforzando una arquitectura más liviana y funcional.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

no las tires: como reciclar el relleno de las almohadas que ya no usas para renovar la decoracion de casa

No las tires: cómo reciclar el relleno de las almohadas que ya no usas para renovar la decoración de casa

Por Redacción
El reciclaje transforma discos viejos en objetos útiles que aportan diseño al hogar.

Para qué sirven los CD y DVD que ya no funcionan: 3 ideas útiles y decorativas

Por Ignacio Alvarado
La decoración y arquitectura actual priorizan diseño interior con luz controlada y eficiente

Los ventanales ya no van más, la opción que se utiliza en las casas modernas que quieren iluminación natural

Por Ignacio Alvarado
Decoración y arquitectura redefinen diseño interior al liberar livings de muebles voluminosos

Cada vez más hogares eliminan este mueble del living: el cambio que libera metros y deja entrar más luz

Por Ignacio Alvarado