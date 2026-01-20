La cortina clásica que desaparece de las casas modernas y la solución que la reemplaza

Desde la arquitectura residencial, el problema no es solo estético. Las cortinas tradicionales, con pliegues voluminosos y largos excesivos, interrumpen la continuidad del muro, acumulan polvo y dificultan la limpieza diaria. En proyectos nuevos o remodelaciones, los profesionales buscan soluciones que permitan controlar la luz sin sumar elementos decorativos innecesarios ni restar amplitud visual.
La opción que gana terreno en casas modernas
En reemplazo de las cortinas clásicas, crecen las cortinas roller, screen o sunscreen, integradas al vano de la ventana. Esta alternativa se destaca por su perfil bajo, su facilidad de uso y su capacidad para regular la entrada de luz sin bloquearla por completo. A diferencia de las telas pesadas, el roller acompaña el diseño sin convertirse en protagonista del ambiente.
Desde el diseño de interiores, se valora especialmente que estas soluciones permiten mantener la paleta neutra, reforzar la sensación de orden y aprovechar mejor la iluminación natural. En espacios chicos, el cambio es inmediato: el ambiente se ve más amplio, más prolijo y con una estética alineada a lo actual. Además, existen variantes que filtran rayos UV sin oscurecer.
Otro punto clave es la versatilidad. Las cortinas roller pueden adaptarse a distintos ambientes, desde cocinas hasta dormitorios, y combinarse con domótica para un control más preciso. Así, la ventana deja de ser un foco de peso visual y pasa a integrarse al conjunto del espacio, reforzando una arquitectura más liviana y funcional.