La China Suárez se hartó de todos y ahora disparó contra los papás de sus hijos

La China no tiene paz. Si no es un novio nuevo o un matrimonio arruinado, algo, en algún momento, le están atribuyendo a la modelo, actriz y cantante. Después del Wanda Gate, todos los focos se posaros sobre ella y no pudo escapar.

Y en el medio de todo quedan sus hijos. Las redes son criminales con respecto a los comentarios y muchas veces no hay filtro. Una de las cosas que más le critican a la China es su rol de mamá ante tantos escándalos, viajes y novios nuevos. Ante esto, dijo basta.

Con respecto a mi maternidad. Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por “trabajo”) . Hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo + — Eugenia Suarez ♛ (@chinasuarez) May 25, 2022

“Con respecto a mi maternidad. Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por “trabajo”) . Hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo +” escribió la mamá de Rufina, Amancio y Magnolia, fruto de sus relaciones con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña.

Muchos de los comentarios a este posteo siguen cuestionando a la China por su rol de mamá.

Y que tal si te cuidas cada vez que estás con una pareja, porque a todos le haces un hijo, hija, son tus hijos y es tu compromiso como madre atenderlos como sea. No te victimices nena — Lo que no es puede llegar a ser (@snihea) May 25, 2022

Si el padre no trabaja no le puede pagar lo que le corresponde a los hijos 🤷🏻‍♀️ Si hablamos de viajes La mismísima China Suárez viajo sola a París a encontrarse con Icardi dejando solos a sus hijos y tiene el tupé de hablar de los viajes de vicuña 🙄 En fin la Hipocresía — Agustina 💫 (@agus08631) May 25, 2022

Por otro lado, son muchos los comentarios que apoyan a la joven y ponen el foco en los papás, sus viajes y sus relaciones.

Mujeres cuestionando la manera de ser madre de otras mujeres,porque no se compran 1/4 helado y miran una peli o serie y se dejan de joder,que ya ser madre es bastante complicado como para tener que darle explicaciones a todas las "licenciadas en maternidad". — Carina con C (@PaisCarina) May 25, 2022

Soy abuela y mi consejo es salgan diviértanse que los hijos crecen y te quedas sola …no sos mas madre por estar 24/7 al lado de lo chicos calidad vs cantidad y además cada uno hace lo que se le da la gana !!!! — MAJO❤️❤️❤️❤️ (@MajoLagos1) May 25, 2022

Una realidad es que no se cuestiona al papá sobre con quién o en dónde deja a sus hijos cuando viaja. Benjamín Vicuña se fue hace algunos días de escapada romántica con su novia Eli Sulichín y nadie le cuestionó su paternidad.

La China está muy cerca de explotar y parece que Ángel de Brito y su equipo en LAM tienen el fósforo para prender la mecha. ¿Están obsesionados con la China? Parecería que sí.

Una usuaria de redes subió un hilo a Twitter mostrando las “incoherencias” de LAM frente a distintos temas. El enojo de Yanina frente al hostigamiento mediático versus la misma Yanina mostrando fotos íntimas de la China; De Brito hablando cuidadosamente del cuerpo de Oriana Sabatini y pidiendo que no se opine del tema versus un Ángel de Brito diciendo que la China tenía que hacer un poco de bicicleta.

Abro hilo de lo poco coherente que #LAM (léase: Angel de Brito y Yanina Latorre) elige ser para poder para criticar y atacar a la China Suarez: — c (@charry_stuarez) May 23, 2022

La actriz hizo un furioso descargo sobre este hilo de Twitter, en su cuenta de Instagram y De Brito la tildó de incoherente.