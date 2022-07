La China Suárez respondió irónica a los reclamos de los amigos de Rusherking porque no lo ven

La China Suárez no solo tiene que lidiar con los “haters” que no se cansan de opinar de lo que hace y no hace con su vida, sino también con los amigos de su novio, Rusherking. A través de las redes, El Demente, uno de los amigos del cantante, mandó al frente a la pareja y les hizo un reclamo.

Primero, para el Día del Amigo, Martín Alejandro Kovacs - más conocido como El Demente- compartió en sus redes un divertido posteo en el que le recriminaba a Rusherking haber viajado a Disney con la China, justo para la fecha del 20 de julio.

“Feliz día del amigo a todos!! Se preguntarán quién es el tipo que aparece en la foto… a esta altura yo también me lo cuestiono, pues solía ser mi amigo, mi compañero de aventuras… “Tomi” le decía yo, supongo que ahora es simplemente Rusher…”, comenzó el descargo.

“ERA mi amigo, pero este día tan especial decidió organizar un viaje a Disney con lo que creo es su nuevo grupo de amistades… volá alto campeón”, continuó.

“jajajajajajajaja te amo mi hermano perdón estoy trabajando te lo juro. Vos te fuiste un mes con iara y yo me quejé? NO te apoye porque es lo que te hace feliz! Que dolor que siento”, respondió Rusherking al mensaje de su amigo.

El ida y vuelta entre El Demente y la China Suárez en Instagram

Este jueves, El Demente escribió en sus historias: “Amigo no puedo creerlo estoy en un uber y en la radio están diciendo que el Rusher se peleó con sus amigos por culpa de que la China hjfhsjfahajgq qué flasheaban”.

Burlándose de la “fake news”, El Demente etiquetó a la China Suárez y ella se sumó a responder con ironía: “Es verdad. Le dije ‘elegí, tus amigos o yo’. Y el resultado está más que claro. @eldemente ya vamos a hablar vos y yo”.

Entonces, el influencer siguió con la broma y lanzó: “China devolvemos a Rusher, ¡era nuestro!”. Y la actriz respondió, divertida: “Ni en ped...Es solo para mí, no tiene tiempo para ustedes, sus amigos. Yo no lo dejo ir a las juntadas porque sino sabe que me pierde”.

La China Suárez respondió irónica a los reclamos de los amigos de Rusherking.