La actitud de una profesora para motivar a sus alumnos: “Si no es con alegría, mejor no demos clases”

Una profesora de Republica Dominicana se volvió viral por el curioso método que utiliza para animar a sus estudiantes. A través de su cuenta en TikTok, Rosa Delmonte comparte videos donde se la ve en su ámbito de trabajo.

“Si no es con alegría y mucho ánimo, mejor no demos clases”, escribió la docente en la red social. En la secuencia se la puede ver llegar al aula bailando mientras sus alumnos la acompañan en su canción.

“Yo tengo un gozo en mi alma”, canta Delmonte mientras que los estudiantes corean con entusiasmo. No se trata de algo excepcional, ya que en el perfil hay decenas de videos de la profesora bailando en diferentes lugares de la escuela.

“Le deben de pagar bien para tener esa actitud porque aquí en Venezuela los profesores llegan es cansados porque el sueldo no les alcanza ni para el pasaje”, especuló una usuaria al ver el baile de la docente.

Sin embargo, Delmonte respondió que el dinero no tenía nada que ver con su actitud positiva. “A mí tampoco me alcanza el sueldo, pero mis estudiantes no tienen la culpa”, expresó la profesora dominicana.

“Con 50 maestros así las cosas comienzan a componerse”; “Ojalá que mi maestra de química hubiera tenido gozo en su alma”; “Esto es vocación señores, bendiciones infinitas y que Dios siga poniendo ese amor y paciencia”; “Me dieron hasta gana de volver a estudiar”, comentaron otros usuarios.

