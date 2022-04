Kim Kardashian se enfrenta a un nuevo video sexual en su reality

The Kardashians acaba de comenzar y el drama no se hizo ausente en su primer capítulo. El reality de las hermanas Kardashian-Jenner transmitió por Hulu, Disney Plus y Star+ el primer capítulo de esta nueva faceta de las empresarias y sorprendieron con una bomba inesperada.

Kim Kardashian teme que un nuevo video sexual aparezca en medio de su vida maternal y tranquila. Fue durante el otoño americano pasado que la empresaria fue víctima de una nueva amenaza a su privacidad por, nada más ni nada menos, que su ex novio Ray J.

Como pudimos ver en el primer episodio de la temporada, fue a través de su hijo de seis años Saint que la modelo se enteró que podría existir un nuevo material que nuevamente sacara a relucir su pasado.

En la serie, Saint se le acerca para enseñarle un pop-up que había aparecido mientras jugaba en su tableta. En él, se anunciaban fragmentos inéditos de la cinta que ella grabó con Ray J hace dos décadas.

Vale recordar que este conflicto apareció inicialmente en la primera temporada de Keeping Up With the Kardashians, el reality de la familia que produjo junto a E! y que tuvo 20 temporadas.

¿Qué dijo Kim Kardashian frente a la amenaza?

Pasados 20 años desde aquel momento y con una madurez que le aportó la experiencia y la edad, la empresaria no se dejó intimidar y dejó sobre la mesa todo su arsenal para hacer frente a la situación.

“Voy a demandar por daños y perjuicios nominales. El mensaje es más importante que el dinero, llegados a este momento”, le aseguró Kim por teléfono a su abogado durante el primer episodio, donde se mostró acompañada por sus hermanas Khloé y Kourtney, y su madre Kris Jenner.

Ray J, ex de Kim Kardashian, filtró hace 20 años un video sexual de ellos y ahora amenaza con dar a conocer material inédito.

“No quiero que la cinta se copie. Tengo cuatro hijos. No puedo volver a pasar por esto. Eso fue hace 20 años. No voy a pasar por todo esto otra vez. Esta vez conozco a los abogados adecuados. Sé exactamente qué hacer... Tengo todo el tiempo, todo el dinero y todos los recursos para quemarlos a todos”.

Anteriormente, la estrella de telerrealidad llamó a su ex esposo y padre de sus hijos Kanye West, casi en crisis por la amenaza: “Casi muero cuando Saint pensó que era divertido”, le dijo a West. Y señaló que Saint no entendía el contexto del anuncio. Ella dijo que habría “muerto por dentro” si Saint fuera “un poco mayor y lo suficientemente mayor para leer”.

La estrella de telerrealidad lanzó junto a su familia el nuevo reality "The Kardashians".

Los hechos narrados por el reality ocurrieron el año pasado, cuando en aquel entonces, Wack 100, manager de Ray J, dijo que tenía tres videos inéditos de la ex pareja durante su viaje por Santa Bárbara.

Sin embargo, meses más tarde, Kanye West aseguró que había impedido que esas imágenes se filtraran obteniendo de manos del manager los supuestos videos inéditos.