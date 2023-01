Julieta reveló cuánto del premio de Gran Hermano pierden en impuestos y se indignó: “¿En EEUU hay AFIP?”

Julieta Poggio tuvo una conversación insólita en Gran Hermano 2022 con Nacho y Alfa, luego de quejarse de la AFIP por los impuestos que pierden por el premio.

La charla comenzó con Julieta contando que: “La AFIP es mi peor pesadilla”, a lo que Nacho le respondió: “¿Pero tu peor pesadilla por qué Juli? Si no tenés nada que perder”.

“No quiero pagar, es mi trabajo, ¿por qué les tengo que pagar a ellos? ¿quién mier… son?”, contestó Poggio.

Pero Alfa la frenó: “Te están escuchando. Vos tenés que decirles ‘yo les hago las promociones gratis’”.

Entonces, la joven agregó: “Qué miedo que me da la AFIP, que me hagan pagar cosas, no me jodan, es mi plata, es mi trabajo, ¿qué les pasa? Ladrones. ¿Por qué tienen que hacer eso? ¿En Estados Unidos hay AFIP?”.

Nacho fue el líder de la semana

“En Estados Unidos si no pagas los impuestos te meten en cana”, le respondió Walter. Pero Julieta, sin entender, continuó: “¿Por qué tiene que haber eso? ¿Por la jubilación?”.

Entonces, Nacho le explicó: “Para mantener el país, ¿por qué te pensás que hacen calles, que ponen semáforos y luces? ¿De dónde sale esa plata?”.

Walter, "Alfa", de "Gran hermano". (Captura Telefe)

“¿Y pero lo tenemos que pagar nosotros?”, preguntó Julieta y Nacho se rió: “¿Y quién los usa a los semáforos? ¡Vos! ¿Sos bol…?”.

Julieta y Nacho revelaron cuánto pierden en impuestos del premio de Gran Hermano

Luego, hablaron del premio de Gran Hermano 2022 y Julieta se quejó por el hecho de tener que pagar a la AFIP una parte, si resulta ganadora.

Julieta, en Gran Hermano

“No quiero pagar. Te da bronca, es tu plata, ahora ganamos Gran Hermano y hay que pagarles”, agregó indignada la joven y Nacho le sumó: “De los 15 palos te quedan 10″.

“No, me da una bronca”, lanzó la participante del reality y Alfa concluyó: “¿Y vos pensabas que te llevabas 15 al bolso?”.