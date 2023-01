El papá de Coti aseguró que su hija podría volver a Gran Hermano: “Cayó mucho el rating”

El padre de Coti, Javier Romero, aseguró en un audio que su hija podría volver a Gran Hermano. “Cayó mucho el rating”, dijo en una entrevista radial.

En la última gala de eliminación, Coti abandonó el programa luego de quedar nominada y perder, en el último mano a mano de la noche, con Ariel, uno de los nuevos participantes.

Coti Romero y sus increíbles looks.

La joven correntina construyó una gran polémica dentro de la casa, luego de que muchos fanáticos de Julieta y Daniela apuntaran contra ella por una “traición” en el confesionario, tras haberle hecho la espontánea a las dos.

Esta semana, en una entrevista que le hicieron al padre de Coti en Radio Sudamericana, el hombre contó que desde la producción de Gran Hermano “estarían buscando” la manera en la que su hija vuelva al reality.

“Les puedo dar la primicia, si se da, se da, si no, no. Me gustaría que Coti siga afuera, pero me dijeron que cuando salió, el rating de Gran Hermano bajó mucho y no es lo mismo sin ella”, soltó.

Y Javier reveló que le comentaron que “hay grandes posibilidades” de que esto suceda. “Ella está enloquecida porque quiere entrar de vuelta”, explicó.

Las especulaciones sobre una vuelta de Coti empezaron hace unos días, luego de que la correntina se largara a llorar cuando tuvo la primera entrevista como exparticipante, frente al conductor del ciclo.

“Al terminar el programa, Coti se largó a llorar y le pidió a Santiago del Moro volver a Gran Hermano. Obviamente, el conductor le dijo que no podía, pero ella estaba destrozada y muy sensible”, relató Pilar Smith, en Gossip (Net TV).

Para que Coti puede reingresar, alguno de los actuales participantes debería quedar expulsado o irse por voluntad propia, como ocurrió con Juliana, que fue expulsado por contar datos sobre el afuera.