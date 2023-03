Julieta Poggio de Gran Hermano confesó el error que cometió para su reencuentro íntimo con su novio Lucca

Desde que el pasado 27 de marzo haya terminado la más reciente edición de Gran Hermano, los finalistas han pasado por los estudios de diferentes programas para dar sus testimonios. En el momento de Julieta Poggio, que finalizó tercera, se armó una verdadera polémica.

En el programa A la Barbarossa, que esta semana se transmite desde la casa más famosa del país, Juli Poggio visitó el living que la tuvo cinco meses como concursante. En su regreso contó que tuvo un peligroso descuido y escandalizó a todos: “Me quiero morir”.

Julieta Poggio confesó el percance que vivió apenas salió de la casa y que le evitará estar con Lucca

Julieta Poggio regresó a la vivienda y reveló su reencuentro íntimo con su novio, Luca Bardelli, a quien vio hace pocas semanas cuando aún era concursante.

El retorno de la modelo y bailarina a la vivienda televisada se dio en el contexto de una entrevista con el programa que conduce Georgina Barbarossa, que a lo largo de esta semana se transmitirá desde la casa más famosa del país.

La inesperada confesión sexual de Julieta tras su salida de Gran Hermano

Entre los distintos temas que se tocaron, a la finalista de GH no dudaron en preguntarle si ya se había podido reencontrar con su novio en términos íntimos, a lo que ella confesó que no y el motivo es insólito.

“¿Les cuento algo? Algo que me quiero morir. Me tomé cinco meses la pastilla anticonceptiva acá. Todas las noches, la producción me la mandaba por el box de intercambio porque no la quería cambiar”.

Y continuó: “Hoy quizás me encuentro con Luca y ayer me olvidé la pastilla. O sea, cuando la tengo que utilizar. Después de cinco meses, un día que la tenía que tomar y ayer me la olvidé”.

El silencio de misa se hizo presente entre los integrantes del programa y lamentaron la situación de que tras cinco meses y con total libertado, la pareja no pueda verse como lo desean por el descuido de Julieta Poggio.