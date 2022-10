Jorge Rial reveló un dato clave de la estrategia de Marianela Mirra para ganar Gran Hermano: “Era una participante más”

Gran Hermano es el tipo de reality que comienza a ser noticia antes y despúes de su transmisión. Es por esto que, luego de que los participantes ingresaran a la casa, siempre surge algún detalle que es tema de debate en los diversos programas que tratan la farándula.

Marianela Mirra, participante de GH.

Jorge Rial fue el conductor de varias temporadas del reality, por lo que sabe muchos detalles que nunca comentó. En esta ocasión, reveló algunos detalles que formaron parte de la gran estrategia que Marianela Mirar utilizó para ganar el reality cuando formó parte de él.

“Este programa es una olla con una sopa, donde está lo que flota, que es lo primero que ves, lo que te llama la atención. Que son los personajes que hoy ya son polémicos”, comenzó detallando en la televisión haciendo referencia a participantes como la maestra acusada de maltratar niños y a “Alfa”.

Jorge Rial.

Además, luego de realizar ese comentario aseguró que tras esos personajes se encuentran otros que aún no se ven: “Eran las ‘Marianelas’ de aquel ‘Gran Hermano’”.

Con estas palabras declaró que, al principio de la temporada del año 2004, Marianela Mirra “era una participante más, no movía la aguja”. “Era intrascendente hasta que hizo la espontánea y explotó ¡Esos son los del fondo de la olla! Que todavía no los vimos, y no sabemos quiénes son”, agregó el exconductor de Gran Hermano.

El filoso cruce entre Marianela Mirra y Jorge Rial

Para el año 2014, Jorge Rial se encontraba en una romántica relación con la modelo cordobesa Mariana “Loly” Antoniale. Ese amor se hizo público rápidamente pero también terminó de esa forma.

Jorge Rial y Loly Antoniale.

Luego de un extenso tiempo juntos, se filtraron chats que Rial habría mantenido con la ganadora de Gran Hermano, lo que produjo una gran crisis en la pareja.

Señalada como “la tercera en discordia”, Mirra apareció varios años después y declaró que padeció mucho ese momento en el que fue duramente acusada. “La realidad es que yo expuse una situación desagradable porque me ofreció trabajo y además de querer manipular lo que tenía que decir, estaban permanentemente los comentarios de baboso”.

“Yo me quise morir, porque ahí había buena onda”, sentenció.