Jey Mammon habló de su etapa como catequista y reveló el pedido que le hacía el Papa Francisco

Este domingo en La peña de Morfi, una imitación del Papa Francisco provocó que Jay Mammon recordara una insólita anécdota con el pontífice, en la época en la que fue catequista y pasaba mucho tiempo junto Jorge Bergoglio, que en ese entonces era Arzobispo de Buenos Aires.

Todo comenzó cuando Pato Muzzio apareció caracterizado en un móvil como el Papa: “Estoy emocionado de verlo. Lo que pasa es que lo he visto tantas veces que para mí es como un amigo, como un compinche”, dijo Mammon cuando el imitador hizo su aparición.

“Esto es verdad. ¿Usted se acuerda que me decía ‘termine con el chingui-chingui’? Yo estaba con el piano y me decía: ‘terminala con el chingui-chingui’”, contó el conductor. En tanto, el imitador le respondió bajo la cara de Francisco: “Pero no terminaste con el ‘chingui-chingui’”. “¡Lo traje a La Peña!”, finalizó Jey provocando las risas en el estudio.

Jey Mammon fue el catequista de La China Suárez.

Luego el conductor del programa dominical aseguró que quiere viajar a Roma e ir al Vaticano, a lo que el “falso Papa” le retrucó: “No me vayas a traer un termo y mate, que todos vienen con lo mismo. Cuando cruzás la galería, tengo un cuarto dedicado a los mates”.

Jey Mammón se embarca en la conducción de Morfi junto a Jesica Cirio.

Cómo fue el debut de Jey Mammon en “La Peña de Morfi”

El domingo pasado Jey Mammon debutó como conductor de La Peña de Morfi, en lugar de Gerardo Rozín, fallecido el pasado 11 de marzo.

Tal como se esperaba, Mammon tuvo el difícil reto de ofrecer unas palabras en la memoria del conductor, quien fue el creador de este exitoso formato, que combina interés general, cocina y sobre todo mucha música en vivo.

"Quiero honrarte haciendo tu programa", le dijo Jey a la memoria de Gerardo Rozín.

“Yo el año pasado abrí el piano después de mucho tiempo”, comenzó diciendo sobre su amor por ese instrumento, con el que se lució en su ciclo “Los Mammones”. “De chico siempre lo tenía cerrado. Mi papá también lo tuvo cerrado toda la vida, mi abuelo lo mandó a la facultad, en una época en que la música no era estudiar. En esas casualidades, mi papá partió el año pasado y celebró mi vida abriéndome el piano con Los Mammones”, siguió. “Y de repente las circunstancias de la vida, Gerardo me abrió las puertas de su Peña y de este piano. Gerardo, quiero honrarte haciendo tu programa”.

El programa cuenta con la co-conducción de Jésica Cirio, la participación de los chefs Santiago Giorgini y Rodrigo Cascón, la locutora Eugenia Quibel (última pareja de Rozín), y el periodista deportivo Ariel Rodríguez. Y la incorporación de las panaderas Mirta y Silvia.