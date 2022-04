Jésica Cirio mostró todo lo que come en un día pero sus seguidores no le creyeron nada

Jésica Cirio es de las modelos más famosas de Argentina que inició su carrera en 1999. Desde entonces, deslumbra con su belleza y no deja de sorprender a quienes la siguen desde sus comienzos, sobre todo en las redes, donde trabaja de forma contínua con sus seguidores.

La modelo tiene más de 3 millones 200 mil seguidores en Instagram, perfil donde comparte sus rutinas de ejercicio, tips de belleza, las campañas de ropa interior que realiza y sus coreografías de Zumba, ya que ella es una de las pioneras en el tema en el país.

En esa misma línea, sobre todo de fomentar el cuidado del cuerpo a través de una buena alimentación y del ejercicio, Jésica decidió compartir con los usuarios de las redes qué come en un día. La conductora de La Peña de Morfi, mostró todos los alimentos que ingiere para verse y sentirse bien, pero no le creyeron.

Jésica Cirio. Captura video.

“Acá les comparto un día de mis comidas! Espero que esto les sea util para que tengan ideas!”, escribió al pie de un video con mucha producción en la que se la ve probando cada uno de los alimentos que ingiere solo en un día.

“Esto es un ejemplo de mi dieta y objetivos todos somos diferentes, no todos tenemos las mismas metas por eso no dudes en consultar con un nutricionista siempre!”, les advirtió Cirio a sus seguidores para que solo lo tomen como ejemplo, pero no como modelo a seguir a rajatabla.

La exvedette mostró que arranca el día tomando un café a las 7 de la mañana, pero recién desayuna a las 9 huevos revueltos, palta y arepas con aceite de oliva y sal. A las 13 almuerza wrap de carne y vegetales y de postre come yogourt casero con frutillas y arándanos.

A las 17.30 hace una colación con barritas proteicas de mantequilla de maní y chocolate. Y a las 20.30 cena pollo al horno con vegetales y ensalada verde. Antes de ir a dormir, eso a las 22, toma un té de hibicus con limón.

Los comentarios a las comidas de Jésica Cirio no se hicieron esperar

Al ver el video con todo lo que supuestamente come en un día, muchos seguidores no le creyeron, más allá de que todo lo que mostró es saludable. Otros, le agradecieron por hacer est tipo de contenido para las redes.

“Comes todo eso y tenes ese cuerpo ??”, “Con toda esa comida no sirve si querés adelgazar”, “Yo solo al comer el desayuno ese se me hace una panza de 3 meses”, “De las 9am 13hs no comes nada en el medio?”, fueron algunos de los comentarios.

“Una cantidad es lo que comes!!!! Yo también entreno y hago baile pero no soy de comer tanto....y además trabajo.... todo el día activa.... Tomo bastante mate, amargo x supuesto”, dijo otra seguidora.

“Vale masticar bien, sentarse, disfrutar el momento , todo aparte de lo que comes. Es en que contexto, y si lo cocinas vos o te lo hacen también, la mayoría no tenemos tiempo o no nos gusta cocinar e igual entrenamos y queremos estar saludables. Es Posible pero No Fácil para quien no tiene la Imagen como su trabajo y le dedica todo el día como vos. Muy bueno igual”, reflexionó otra mujer sobre el video.

“Amoooo. una vez que empezas a cambiar hábitos y a comer como corresponde no hay vuelta atrás! Te sentís liviana, de buen humor y con ganas de hacer de todo!! No importa si hay verduras que no comes, adaptandote a lo que te gusta se disfruta igual también”, agregó otra al respecto.