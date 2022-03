El desgarrador mensaje de Jésica Cirio por la muerte de Gerardo Rozín: “Tengo el corazón roto”

Anoche, a los 51 años, Gerardo Rozín dejó la vida. Lo confirmó Sol Tomaselli, la representante de prensa de Telefe. “Lamentamos informar que falleció nuestro querido Gerardo Rozín. Les pido respeto para su familia”, expresó en un mensaje. La partida del querido conductor y productor enlutó al mundo del espectáculo. Zaira Nara, compañera de Morfi, se mostró devastada al igual que Jésica Cirio quien escribió un extenso mensaje en sus redes sociales para despedir a su querido Gerardo.

“Tengo el corazón roto… En nuestros últimos encuentros, con todo lo que vos estabas viviendo, igual te tomaste el tiempo de prepararnos para esto. Nunca creí que fuera a pasar, uno siempre tiene esa gota de esperanza… Me consuela saber que te fuiste en paz y que no me quedan más que palabras de agradecimiento hacia vos por todas esas charlas y consejos que voy a guardar para siempre en mi memoria…”, inició su mensaje Cirio.

Jésica Cirio y Gerardo en la entrega de los Martín Fierro.

Y siguió: “Una persona que me abrió las puertas a un programa mágico y maravilloso, un grande de la televisión, el que más hizo por la música y se fue demasiado rápido. Me enseñaste que se puede hacer programas con el corazón. Tan talentoso, profesional y con un sentido común como pocos, marcaste un antes y un después en la televisión y ya nada va a ser lo mismo sin vos…”.

"Tengo el corazón roto", las duras palabras de Jésica Cirio.

Cirio acompañó sus palabras con un recorrido de fotos donde ella y Rozín se muestran felices en diferentes escenarios. “Gracias por confiar en mi, gracias por enseñarme tanto. Siempre fuiste simplemente vos: un rosarino fanático de la televisión, que amaba su trabajo, su familia, Fontanarrosa y a su amado Rosario Central ❤️ Por siempre en mi corazón 💔 te voy a extrañar mucho, cada día. Y lo difícil que va a ser que se prendan las cámaras y vos no estés al lado mío, no lo puedo explicar. Hasta siempre Gerar”, finalizó ella sumida en el dolor.

Jésica Cirio y Gerardo Rozín.

La última semana de Gerardo Rozín

El pasado miércoles 9 de marzo, Telefe informó a través de un comunicado acerca del delicado estado de salud del conductor, luego de que trascendieran rumores sobre el tema. El conductor había tenido su última aparición televisiva el año pasado, cuando confirmó que no continuaría a cargo de “La Peña de Morfi” (Telefe) durante 2022.

Según trascendió en estos días, el productor se encontraba transitando una dura enfermedad y su salud comenzó a verse muy afectada en el último tiempo.

El comunicado del canal Telefe acerca de la salud de Gerardo Rozín lo difundió el periodista Juan Etchegoyen en su cuenta de Twitter. El escrito dice lo siguiente: “Hola a todxs. Agradecemos la preocupación, el estado de salud de Gerardo Rozín es delicado. Les pido a todos respeto y cautela con la información que manejamos. A medida que tengamos novedades, se las vamos a hacer saber”.

Varios rumores surgieron acerca de su salud, luego de que el periodista oriundo de Rosario, no quiso hacer pública la razón por la cuál se tomó un mes de licencia en 2021. En un principio, asustó la arritmia que sufrió, pero luego se especuló con algo peor.

A fines de mayo de 2021, a través de un Zoom, antes de regresar al estudio de La Peña de Morfi, el conductor dijo: “Tenía que ver algunas cosas de salud que afortunadamente están bien, pero necesitaba tomarme mi tiempo”.

Iván de Pineda fue uno de los conductores que reemplazó en La Peña a Gerardo y a principios de marzo estuvo de invitado en ‘Corta por Lozano’. En la entrevista, el conductor habló sobre la licencia del rosarino. “Lógicamente, La Peña de Morfi. el alma mater, es Gerardo Rozín -a quien le mando un enorme abrazo-, se toma un tiempo para resolver unas cuestiones personales y espero que vuelva pronto con nosotros. Es el creador” expresó Iván.