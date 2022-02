Ivana Nadal compartió a sus seguidores su arriesgado cambio de look: “Encontré el equilibrio perfecto”

A través de sus redes sociales, Ivana Nadal muestra a sus seguidores diversos aspectos sobre su vida privada. Esta vez sorprendió con un osado cambio de look que la remonta a su infancia.

Ivana Nadal en Instagram

En esta temporada de cambios que Nadal atraviesa y su pelo no fue la excepción, ya que todo este tiempo la modelo atravesó por diversas facetas, luciéndolo más largo, más corto o incluso con rastas. Esta vez, Ivana se animó al flequillo y a teñirse el cabello de rubio.

“Estoy súper contenta”, expresó en sus historias, en donde desarrolló un poco más cómo fue el proceso de su decisión: “Encontré una foto mía de chiquita cuando tenía flequillo y dije ‘ay, quiero tenerlo’”.

Ivana Nadal de niña

La principal novedad es que los cambios no solo vinieron de manera superficial, sino que afectaron también sus creencias, ya que aseguró haber encontrado el equilibrio entre dos posturas que defiende: “Encontré el equilibrio perfecto entre la frase ‘está todo escrito’ y por el otro, ‘tenés el poder de cambiar tu realidad’”.

Con su publicación, la modelo logró más de 36 mil likes entre sus más de 2 millones y medio de fanáticos que posee en Instagram, donde comparte mensajes “DE AMOR, AGRADECIMIENTO Y LIBERTAD”, tal como describe en su perfil.

Entre otras cosas que Ivana intenta cambiar, una de ellas es de país, y es que a fines del año pasado había anunciado que planeaba radicarse en Estados Unidos, principalmente Miami, cuando le llegó la mala noticia de que su visa no fue aprobada y debía dejar el país.

La modelo había comenzado a vender sus pertenencias aquí, ya que planeaba no regresar al país. Sin embargo, así como se fue, tuvo que regresar. Y algo furiosa con lo que se comentó en redes sociales y medios de comunicación, Ivana Nadal hizo un fuerte descargo en su cuenta de Instagram: “No estoy varada, no me deportaron”, escribió la influencer en una de sus stories, donde se mostraba relajada y disfrutando de la comodidad de su casa en Argentina.