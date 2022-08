Insólito video: una pareja bautizó a su hijo y lo festejaron con una “lluvia de dólares”

Cuando las familias se juntan a realizar algún tipo de festejo, no falta nada. En este caso, una pareja reflejó el cariño por su hijo cuando lo bautizaron y no dudaron en comprar globos, carteles, recuerdos y la clásica torta. El toque especial de la fiesta estuvo en una particular “lluvia de dólares”.

Como el motivo del festejo era el bautismo de su querido hijo, los padres no quisieron que los invitados olvidaran esa razón. Por eso, el recuerdo que eligieron fue tan especial que se volvió viral en TikTok.

Tras la clásica ceremonia religiosa en la iglesia, la familia Torres regresó a su propiedad para continuar celebrando a “Patito”, el recién nacido.

Con globos en las paredes, las mesas repletas de comida y bebidas, los invitados disfrutaron una velada que les tenía una sorpresa aún mayor.

La cara del bautizado en los dólares. / Archivo

Con un arma de utilería, los padres del niño dispararon una lluvia de dólares. En el preciso instante que los presentes fueron conscientes del hecho, no dudaron en lanzarse hacía los billetes y atraparlos. Grandes y chicos se hicieron de montones de dólares como los pequeños cuando esperan por la piñata de golosinas.

En las imágenes publicadas por la pareja se lee un texto que dice “Todos aventándose por los dólares”, tal cual se ve en las fotografías. Sin embargo, pese a la adrenalina vivida, unos minutos después de la locura fueron conscientes de un gran detalle: la imagen que los billetes tenían no era de ningún presidente o figura reconocida, sino del propio bautizado.

El insólito y cómico video ha recaudado más de 1.3 millones de visualizaciones en la aplicación Tiktok. Además más de 28.000 personas han dado Me gusta y comentado.