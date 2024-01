Insólito: una influencer vende “arena purificadora” de la playa de San Ignacio por USD 150 el frasco

En una extraña e insólita manera de ganarse la vida, una joven dio la vuelta de tuerca y se hizo viral en las redes sociales tras ofrecer “arena purificadora” en frascos a un precio sorprendente de USD 150, asegurando que la arena está “cargada electromagnéticamente” para ofrecer la experiencia del mar desde casa.

En el video, la influencer, de espaldas al mar y sobre la arena de la playa, comienza explicando: “El mar nos purifica, por eso todos los años, con Benja mi marido, venimos a San Ignacio y queremos darle una ofrenda al mar para agradecerle todo lo que hace por nosotros”.

Para luego continuar “que sea el 80% de nuestro cuerpo y bueno todas las cosas increíbles que sabemos que tiene este lugar, además electromagnéticamente es muy potente”.

Luego, la mujer se agacha, agarra un poco de arena con sus manos, la muestra y afirma: “Vamos a estar vendiendo esta arena que está cargada electromagnéticamente, entonces al tenerla en casa, ustedes también van a poder experimentar la experiencia que es este increíble lugar desde sus casas”.

LA REACCIÓN EN LAS REDES

El video generó una serie de comentarios irónicos y sarcásticos en las redes sociales. Un usuario comentó: “150 dólares por arena cargada electromagnéticamente me parece un regalo”. Otro sugirió de manera humorística: “Bueno, pásale un imán al bolsón, lo magnetizas y le explicas al cliente que atrae buenas vibras en el fino...”. “¿Vos decís que no necesito más a Edenor?”, se preguntó un internauta. La incredulidad ante la propuesta también se hizo presente: “Todo bien, la niña hace su negocio, lo que no puedo creer es que haya gente que pague una fortuna creyendo esa huevada”. “Nos perdimos el curro”, fue otro de los comentarios que destacó.