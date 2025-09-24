Infalibles: los 4 mejores ejercicios físicos para potenciar tu agilidad mental

El ejercicio físico no solo fortalece los músculos y mejora la resistencia cardiovascular , también tiene un impacto directo en el cerebro. Investigadores, médicos y entrenadores coinciden en que la actividad regular puede optimizar funciones cognitivas como la memoria, la orientación espacial y la plasticidad neuronal .

Según expertos, existe evidencia científica suficiente para afirmar que el movimiento frecuente contribuye al buen funcionamiento del sistema cognitivo y ayuda a conservar la agilidad intelectual con el paso del tiempo.

El entrenamiento de fuerza y cardio se pueden complementar.

Ciertos tipos de entrenamiento inciden de manera directa sobre la salud mental y pueden integrarse de forma sencilla en la rutina semanal. De acuerdo con los especialistas, cuatro prácticas destacan por su influencia comprobada en la memoria, la neuroplasticidad y la prevención del deterioro cerebral .

Un estudio de 2021 comparó a 22 corredores de resistencia con 20 personas sedentarias. A través de resonancias magnéticas se comprobó que quienes entrenaban tenían mayor volumen de materia gris en el hipocampo , área fundamental para la memoria y el aprendizaje. Investigaciones adicionales demostraron que al menos tres horas semanales de actividad cardiovascular pueden ralentizar o incluso revertir el envejecimiento cerebral.

2) El equilibrio mejora la conciencia espacial

La capacidad de orientarse en el espacio disminuye con la edad, pero puede entrenarse. Herramientas como la pelota Bosu intensifican el desafío, aunque también se pueden realizar prácticas caseras, como sostenerse sobre una sola pierna durante un minuto.

3) HIIT: intervalos de alta intensidad para activar el cerebro

El entrenamiento a intervalos de alta intensidad (HIIT) alterna movimientos exigentes con pausas breves y ha demostrado incrementar de forma notable la salud. Esto interviene en la cognición, la plasticidad neuronal y la prevención de enfermedades neurodegenerativas.

4) El entrenamiento con pesas protege la función cognitiva

El envejecimiento suele asociarse al deterioro de la estructura cerebral, pero el trabajo de fuerza aparece como una herramienta eficaz para ralentizar ese proceso. Cada vez hay más evidencia que demuestra que el entrenamiento con pesas puede ayudar a frenar este deterioro en adultos mayores. Se recomienda comenzar con mancuernas livianas en casa e incrementar la intensidad de manera progresiva hasta incorporar rutinas completas en el gimnasio.