El ejercicio que puede cambiar todo tu cuerpo solo caminando: qué es el rucking

En el mundo del entrenamiento , donde las modas van y vienen, existe una disciplina sencilla y efectiva que gana cada vez más seguidores: el rucking . Este ejercicio consiste en caminar o marchar con una mochila cargada de peso y, aunque suene novedoso, sus orígenes se remontan a tiempos antiguos.

El rucking nació como una necesidad en los ejércitos : soldados de diversas épocas y culturas debían recorrer largas distancias transportando equipaje pesado. Registros históricos lo sitúan en el siglo VII a. C., y desde entonces se consolidó como parte esencial del entrenamiento militar .

El objetivo era desarrollar resistencia física, fuerza y fortaleza mental frente a las exigencias del campo de batalla. En la actualidad, esta práctica sigue formando parte del entrenamiento de fuerzas armadas en todo el mundo, pero su atractivo también conquistó a deportistas y aficionados al aire libre que buscan un ejercicio completo y funcional.

Es un entrenamiento de cuerpo completo que no requiere de máquinas ni instalaciones especializadas. Investigadores destacan que ayuda a fortalecer las articulaciones , mejorar la densidad ósea y aumentar la resistencia cardiovascular . Al mismo tiempo, potencia la quema de calorías gracias al gasto energético adicional de cargar peso.

Más allá de los beneficios físicos, el rucking también impacta en la salud mental . Realizarlo al aire libre contribuye a reducir el estrés , elevar el ánimo y reconectar con el entorno natural . Esa combinación de ejercicio físico y contacto con la naturaleza lo convierte en una práctica atractiva tanto para deportistas experimentados como para principiantes que buscan un hábito saludable .

Rucking Realizar este tipo de entrenamiento mejora la salud mental.

Qué se necesita para empezar

Aunque el rucking es accesible, contar con el equipamiento adecuado facilita la experiencia y previene lesiones:

- Mochila resistente: se puede comenzar con cualquier mochila, pero las diseñadas específicamente para rucking.- Peso: libros, botellas de agua o alimentos enlatados sirven para los primeros intentos.

- Calzado adecuado: Brindan mayor estabilidad que las zapatillas comunes, sobre todo en recorridos largos o con terreno irregular.

Los especialistas aconsejan empezar con un peso equivalente al 5–10 % del propio peso corporal. Una vez que el cuerpo se adapta, se puede aumentar progresivamente la carga, evitando sobrecargar las articulaciones.

Precauciones importantes

Aunque se trate de una actividad segura y adaptable, el rucking no está exento de riesgos si se realiza de manera inadecuada. El peso mal distribuido puede generar tensión en la columna y el cuello, mientras que la sobrecarga o el terreno irregular aumentan el impacto sobre rodillas y caderas. Por eso, es fundamental mantener una postura erguida.