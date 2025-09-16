Cómo crear el hábito de hacer ejercicio todos los días: la recomendación de los expertos

Convertir la actividad física en un hábito diario es un desafío común que enfrenta gran parte de la población. La dificultad no radica únicamente en la falta de tiempo o en el cansancio, sino en la complejidad de sostener un comportamiento repetido hasta que se haga automático.

No son masajes: 4 ejercicios simples para eliminar el dolor de cervical

Cuál es el signo del zodíaco más obsesionado con el ejercicio, según la astrología

Según especialistas, en promedio se requieren 66 días , alrededor de diez semanas, para que una acción se convierta en hábito, lo que explica por qué muchas personas abandonan antes de consolidar la rutina.

Crear el hábito de hacer ejercicio es clave para sus beneficios en la salud.

El proceso de formación de un hábito se ancla en tres componentes clave:

- Una recompensa inmediata.

Por ejemplo: preparar la ropa de entrenamiento la noche anterior o dejar el bolso deportivo en un lugar visible son ejemplos de señales que reducen la barrera inicial.

La recompensa puede ir desde la sensación de bienestar después del ejercicio hasta el reconocimiento personal por haber cumplido con la actividad planificada.

Ejercicio al aire libre Pexels

Los beneficios de los objetivos pequeños

Los psicólogos recomiendan empezar con objetivos pequeños, claros y progresivos.

Psychology Today sostiene que “las acciones pequeñas y constantes tienen más probabilidades de convertirse en hábitos. Una caminata de cinco minutos o levantar pesas, por ejemplo, son factibles, repetibles y, lo más importante, se refuerzan a sí mismas”.

La constancia en horarios y lugares, el uso de señales visuales, la flexibilidad ante imprevistos y el apoyo social, ya sea en clases grupales o mediante compañeros de entrenamiento, refuerzan el hábito. Al mismo tiempo, los especialistas aconsejan evitar una visión rígida de “todo o nada”, lo que permite reinicios tras interrupciones y evita la autoexigencia extrema.

La motivación, que naturalmente fluctúa, no debe ser el único motor: el objetivo es reemplazarla por la automatización que otorga la repetición en contextos estables.

Ejercicio cardio El entrenamiento de fuerza y cardio se pueden complementar. Pexels

El retraso en instalar el ejercicio como rutina responde tanto a factores fisiológicos como psicológicos. El cerebro prioriza conexiones previas, lo que explica la facilidad para mantener malos hábitos y la dificultad para instaurar nuevos. Cada nuevo comportamiento requiere energía, práctica y paciencia.

La Texas A&M AgriLife Extension Service señala que quienes tienen experiencia previa en actividad física encuentran menos barreras, mientras que los principiantes deben generar conexiones neuronales nuevas, lo que demanda mayor organización y esfuerzo. Para quienes rechazan el gimnasio tradicional, se recomienda explorar alternativas que igualmente impliquen movimiento: caminar, bailar, subir escaleras o realizar pequeños desafíos diarios.