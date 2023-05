Humor ante la adversidad: hay cada vez más videos con bromas y canciones sobre las dificultades para poder alquilar

La Ley de Alquileres, que venía a ser una solución al gran problema habitacional de Argentina, terminó siendo un fracaso. Al punto que se ha planteó la posibilidad de derogarla.

Sin embargo, como pasa con otros temas importantes en el país, la discusión se enfrió y los inquilinos se enfrentan día a día a más problemas para poder pagar o conseguir un alquiler.

En este contexto, muchos usuarios han apelado al humor para hacerle frente al problema. “Mudarse está re difícil, está re caro, es un desastre y yo necesito conseguir un hospedaje”, canta en Tiktok Palmito Música, que busca alquiler en Vicente López.

El joven le cambió la letra a la canción Mejores Amigos de BM para describir su situación: el dueño del departamento donde vive le ha aumento el precio del alquiler y no puede pagarlo.

“Escúchame un cachito me tengo que ir de mi casita, tal vez viste un departamentito, un patio para poner una plantita con una terracita”, canta Palmito.

El humorista Gaby Ulla también hizo un video burlandose se la situación, pero el eligió simular una llamada telefónica con una inmobiliaria.

“Llamaba por el alquiler. Ósea tenés tres habitaciones, pero no aceptas mascotas ni niños. Y si me mudo solo ¿Con las otras dos habitaciones que hago? ¿Me dejas plantar marihuana? ¿Puedo tener un indoor ahí?”, pregunta el tiktoker en el video.

Como soluciones a las exigencias de lo que exige la inmobiliaria el hombre plantea cosas absurdas: regalar los hijos, sacrificar a las mascotas, hacer un contrato de seis meses para cuando nazca su hijo irse de la casa.

En tanto, Enzo Jujuy hizo un video con una lista insólita de exigencias para poder firmar un contrato de alquiler.

En el video, el joven lleva dinero para un mes de depósito, un mes de alquiler, un mes para la inmobiliaria, un mes por las dudas (en este país nunca se sabe), una PlayStation 1 funcionando, el Santo Grial, las Esferas del Dragón, la caja misteriosa de Mario Bros, la Copa del Mundo, la Copa del Mundo de 1 metro 50. Y por último dos garantes, uno con un sueldo superior a 200 mil y el otro tiene que ser el Gauchito Gil.

Pero al momento de firmar el contrato, aparece la mascota del joven y la agente inmobiliaria le dice que lamentablemente no se aceptan mascotas.

Chama Carrám, por su parte, usó un audio de Mirtha Legrand para expresar la angustia experimentada al tratar de alquilar en Argentina: “No es fácil esto, no es nada fácil. No voy a llorar, pero estoy muy dolida. Esta mañana me sentía morir, me sentía muy mal”.