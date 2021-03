¡Habló la doble argentina de Jennifer Aniston!

Esta semana apareció en redes y todos los medios una foto de Florencia Trossero en la que se ve idéntica a Jennifer Aniston. Todos hablaron de ella y ahora fue la joven quien dio la cara en televisión y confesó que fue la primera vez en la que posa y se ve igual a la actriz de Hollywood.

“Tengo un aire, no soy lo que salí en la foto, no sé si fue la pose o qué, salí igual y no soy tan igual. Para mí es un halago que me hayan dicho eso, ¿para quién no? Fue impresionante, yo no lo podía creer cuando me llamaron mis amigas para decírmelo, fue algo que nunca te vas a imaginar”, soltó.

En “Arriba argentinos”, Marcelo Bonelli le preguntó cómo le cayó la repercusión de la foto y ella aseguró que se sorprendió tras la publicación de su amigo: “Yo creo que ni Leo cuando subió la foto se imaginó esto, creo que la subió más como chiste y no para tener la repercusión que tuvo”.

Además, se animó a contar una divertida anécdota con un ex novio: “Cuando le dije una vez que me parecía, que me decían eso, se mató de la risa. Así que ahora le mandamos un besito”. Sobre su actual situación sentimental, no anduvo con rodeos: “Si aparece un Brad Pitt estaría bárbaro, ya saben mi Instagram así que…”.