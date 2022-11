‘Gran Hermano’: Juliana y Maxi, peleados después de su primera noche de pasión

Maxi y Juliana, la primera pareja de Gran Hermano 2022, tuvieron su primera noche de pasión, pero a las pocas horas se pelearon como nunca se los había visto.

Desde que se conocieron hace un par de semanas, Maxi y Juliana mostraron un amor desenfrenado ante las cámaras del reality, incluso, tras dar el consentimiento, tuvieron relaciones dentro de la casa.

La parejita tuvo sexo en el sauna mientras todo el resto de los participantes dormían. El momento fue mostrado en Gran Hermano, obviamente sin imágenes explícitas.

A pesar de la primera noche de pasión, la luna de miel se terminó y la parejita estuvo todo el lunes alejados a raíz de una pelea.

“Maxi se enojó conmigo y no me habla. Hubo malentendidos. Yo le hablé, pero es muy terco. Me dio vuelta la situación: ‘vos te enojaste’, me dice”, empezó diciendo Juliana.

Maxi y Juliana tuvieron sexo en el lugar menos pensado de la casa (Captura de pantalla)

“Y yo, la verdad, no me enojé. No vino en todo el día a hablar conmigo ni saludarme. Yo soy re buena con él. La otra vez me hizo lo mismo. Soy demasiado buena para que me trate así”, le contó Juliana a Thiago mientras estaban sentados en el sillón del patio.

Gran Hermano 2022: Juliana y Maxi tuvieron relaciones en el sauna

Juliana y Maxi confirmaron el primer romance de Gran Hermano 2022 hace dos semanas, en la previa de la primera gala de eliminación.

Tras pasar algunos días, la flamante pareja comenzó a darle rienda suelta a la relación y finalmente tuvieron un encuentro íntimo.

“En esa casa hubo mucho amor. Me parece que hay un nuevo conejo y una nueva coneja”, dijo Santiago del Moro, en referencia al apodo de Alexis.

“No hay que perder el tiempo. Hay que disfrutar”, dijo la joven apodada Tini por sus compañeros cuando el conductor los indagó por el momento de intimidad que tuvieron.

“Hay mucho tabú y acá somos todos grandes. Creo que lo importante es disfrutar, pasarla bien, jugar y no olvidarnos de que somos seres humanos. Por mi parte, joya”, expresó la oriunda de Venado Tuerto.

“Estoy chocho y disfrutando”, agregó Maxi. El lugar donde Maxi y Juliana tuvieron sexo fue el sauna, ubicado en el patio y lejos del resto de los integrantes de la casa, y protocolo de consentimiento mediante.