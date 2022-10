Gran Hermano: cuando Silvina Scheffler, la profe, no pudo contener el llanto porque no tenía cremas

En 2007, Silvina Scheffler fue una de las participantes de Gran Hermano. En ese entonces, se convirtió en “La profe” porque antes de ingresar al reality se desempeñaba como profesora de educación física. En aquella edición la ganadora fue Marianela Mirra.

Lo cierto es que Scheffler protagonizó unos de los momentos más icónicos del programa. “Yo pido pocas cosas, pero la crema la necesito con urgencia”, dijo la profe en el confesionario. Consultada sobre si se trataba de algún producto en especial, precisó: “Cualquier crema humectante. Si es para estrías, mejor. Pero sino, cualquier crema para el cuerpo porque no tenemos nada y las estrías me salen a full. Y eso no tiene vuelta atrás”.

Silvina Scheffer en 2007

Sin embargo, ante la negativa de Gran Hermano de poder cumplir con el pedido en el mismo día la participante rompió en llanto. ¿Podés tranquilizarte?, le preguntó la voz de GH, pero no existía nada que calmara a la profe en ese momento.

Así fue la increíble transformación física de Silvina Scheffler “La Profe” de Gran Hermano

En esa edición, resultó ganadora Marianela Mirra, una joven entrerriana que luego se vio involucrada en un histeriqueo virtual con Jorge Rial.

Silvina Scheffer

Ese año quedó en segundo puesto Juan Expósito, Mariela Montero como tercera. La joven personal trainer no se coronó en el Top Five de los participantes, pero tampoco pasó desapercibida.

Silvina mantuvo una relación amorosa que se hizo conocida a lo largo y ancho del país con Nito Artaza. Participó en el certamen Bailando por un Sueño, conducido por Marcelo Tinelli, y luego de un tiempo la pareja se separó.

Silvina Scheffer junto a Nito Artaza

A través de Twitter e Instagram, hoy en día es posible rememorar viejas épocas como también encontrar a esa persona que hace mucho tiempo no aparece en televisión. En este caso, Silvina Scheffler utiliza su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores su dia a dia como modelo, actriz y personal trainer.