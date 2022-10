Google podría pagar muy caro el engaño del modo incógnito

Durante prácticamente toda la vida hemos pensado que abrir la versión incógnita del buscador de Google nos daba mayor seguridad y privacidad. Sin embargo, ver el icono de un espía al abrir una pestaña no es prueba de anonimato.

La “poca transparencia” de este modo de navegación no es algo nuevo. Ya en 2018 empezaron a filtrarse correos y conversaciones de trabajadores de Google que directamente confesaban no saber cómo funciona el modo incógnito.

Si hay algo claro es que no protege al usuario ni deja de recoger datos. En defensa de Google hay que decir que te advierte de ello cada vez que abres una ventana, pero la imagen que transmite con este modo de búsqueda puede dar lugar a error.

Google tendrái graves problemas legales por engaños de la versión incógnita.

Esto es lo que dice Google sobre el modo incógnito

“Este modo impide que los sitios web que visitas publiquen anuncios basados en tu actividad durante una sesión de incógnito. Una vez que cierres todas las ventanas de incógnito, los sitios web no podrán mostrarte anuncios basados en la actividad que has realizado durante la sesión que has cerrado”

En el año 2020 Google ya esquivó un pleito que tocaba estos temas, pero quizá pronto tenga que volver a los juzgados, debido a que un grupo de consumidores estadounidenses han emitido una demanda que ha llegado a los tribunales. De esto puede salir una demanda colectiva en nombre de los millones de usuarios.

Si eso se cumple, Google tiene un problema muy serio, ya que se verá obligado a retirar el modo incógnito, o como mínimo hacer su imagen más transparente de lo que en realidad es.