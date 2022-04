Geraldine, la esposa de Marcelo Gallardo, desmintió el noviazgo entre el DT y Alina Moine

Este viernes la periodista Luli Fernández aseguró que Marcelo Gallardo y la periodista Alina Moine “se aman profundamente” y están juntos. Horas después, la esposa de Gallardo, Geraldine, habló con el periodista de espectáculos Rodrigo Lussich, quien contó lo que le dijo: “Es mentira, a Marcelo lo quieren destruir”. Además, Geraldine aseguró que siguen juntos.

Este viernes, Luli Fernández, panelista de ‘Socios del Espectáculo’, movió el piso del mundo River al contar que Marcelo Gallardo y Alina Moine estarían juntos en pareja. La periodista se comunicó con Moine, a raiz de que surgió el rumor de que ambos habían viajado juntos a Salta. “No soy yo la que está en el viaje a Salta, es Josefina, que es la novia de un íntimo amigo de él” le contestó Moine a Fernández cuando le consultó si ella había estado en Cafayate con el entrenador.

“¿Entonces estás de novia? ¿Estás saliendo? ¿Me confirmás el romance?” le volvió a preguntar la panelista y Alina dejó de responderle. Acto seguido, Luli contó que habló con un íntimo amigo de Gallardo, quien le dijo: “Y él fue por más, me dijo: ‘No sólo están de novios, se aman profundamente’”.

Luego, Rodrigo Lussich pudo comunicarse con la esposa actual de Marcelo Gallardo. “En medio de este blanqueamiento que estamos haciendo, que lleva a confirmar la relación de Marcelo Gallardo y Alina Moine, no como una relación clandestina, sino oficial, Geraldine, aún esposa de Gallardo porque hay un divorcio no resuelto, tiene lo suyo para decir” explicó el periodista.

“Me llamó Geraldine, y me dijo que está en el sur, que no tiene novio, y que está con uno de los hijos que juega en River. También me dijo ‘a Marcelo lo quieren destruir. No soportan verlo, que sea un número uno. Es un plan sistemático desde hace años para bajarlo del lugar en donde está’. Y Geraldine dice que sigue junto a Marcelo Gallardo” cerró Rodrigo.