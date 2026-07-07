Gastaron millones para recuperar un bosque y la naturaleza respondió de una forma que nadie esperaba

Durante décadas, muchos proyectos de conservación se centraron únicamente en proteger los espacios de naturaleza que aún permanecían intactos . Sin embargo, en los últimos años comenzó a ganar fuerza una estrategia diferente: restaurar ecosistemas degradados para que vuelvan a funcionar por sí solos. Esa idea, conocida como rewilding , ya mostró resultados sorprendentes en distintos lugares del mundo.

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Uno de los casos más estudiados ocurrió en el Parque Nacional Yellowstone , en Estados Unidos, donde la reintroducción de los lobos produjo cambios que fueron mucho más allá del control de una especie. Otro ejemplo destacado puede encontrarse en los Esteros del Iberá , en Corrientes, donde el regreso de animales emblemáticos permitió recuperar procesos ecológicos que parecían perdidos.

En Yellowstone, la reintroducción de los lobos redujo la presión que ejercían los grandes herbívoros sobre la vegetación. Al disminuir el sobrepastoreo, comenzaron a recuperarse sauces, álamos y otras plantas que estabilizaron las riberas de los ríos.

Ese fenómeno desencadenó una verdadera cascada trófica : aumentaron las poblaciones de aves, castores y pequeños mamíferos, mientras que los cursos de agua redujeron la erosión gracias al regreso de la vegetación.

En Argentina ocurrió algo similar con los proyectos impulsados por Rewilding Argentina en Iberá. La reintroducción del yaguareté, el oso hormiguero gigante, el pecarí de collar y otras especies permitió recuperar relaciones naturales entre depredadores, herbívoros y plantas.

La naturaleza trabaja mejor cuando recupera el equilibrio

Los especialistas explican que muchas veces no hace falta intervenir constantemente sobre un ecosistema. Cuando vuelven las especies clave, la propia naturaleza comienza a reorganizarse.

Por eso, numerosos programas de conservación actuales destinan millones de dólares a restaurar hábitats y recuperar animales desaparecidos. Aunque la inversión inicial puede parecer muy alta, los beneficios ambientales suelen extenderse durante décadas.

Más biodiversidad, mejores suelos, mayor disponibilidad de agua y ecosistemas más resistentes al cambio climático son algunos de los resultados observados en proyectos que demostraron que, cuando la naturaleza recupera sus piezas fundamentales, es capaz de reconstruirse de maneras que incluso sorprenden a los científicos.