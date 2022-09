Furiosa crítica de María Conchita Alonso a Bad Bunny y el reggaeton: “Es demoníaco”

La cantante cubano estadounidense María Conchita Alonso semanifestó en contra del reggaeton y arremetió en especial contra Bad Bunny, al asegurar en una conferencia de prense que “está el demonio metido” en el mencionado género.

“Cuando escucho esas canciones tan vulgares… porque las mías nunca fueron vulgares, fueron sexuales: se hablaba de tocar, de disfrutar, pero de una forma bonita, no asquerosa”, expresó la artista.

“Entonces, cuando escucho eso, digo: ‘Ahí está el demonio metido’, de verdad. Le quieren meter a los niños que escuchan todas estas canciones cosas que … Los niños tienen que ser niños, disfrutar la niñez”, agregó.

Tras criticar el contenido de los temas más populares del momento, Alonso aseguró que “a mí me da mucha pena ver a estos artistas cuando dicen esas cosas y luego ver a los niñitos moviéndose y haciendo lo que hacemos nosotros los grandes. Entonces, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de música porque no me gusta la vulgaridad”.

“Cuando un ser humano, una persona, quiere ser lo que quiera ser, tiene tiempo para elegirlo, escogerlo y hacerlo cuando sea grade, cuando ya pasa de los 18 años. Pero dejen que los niños crezcan gozando su inocencia”, argumentó.

“No estoy de acuerdo en que digan ‘Métemla’, ‘Hazme esto’, ‘Chupa…’. O sea, no no no. Quieres estar en una orgía, está en una orgía, pero los niños están creciendo con que eso es algo normal, algo bueno. Pero no lo es”, remarcó.

“Hay algo que se llama ‘Nuevo Orden Mundial’, todo esto está metido dentro de ese grupo, que es demoníaco”, concluyó.