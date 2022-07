Fuertes declaraciones de Marina Calabró contra Andy Kusnetzoff y PH: Podemos Hablar

Marina Calabró se refirió duramente al programa conducido por Andy Kusnetzoff, PH: Podemos Hablar. La periodista analizó y cuestionó al conductor, ya que este se molesta cuando lo vinculan con ciclos de chimentos.

Al aire en la radio con Jorge Lanata, Calabró arrancó afirmando: “La maldad que manejan en la producción de PH no tiene nombre”.

Marina recordó que, hace unos días, Sofía Jujuy estuvo en el programa de Andy, contó que sufre de tropofobia (un tipo de trastorno de ansiedad o repulsión a ciertas figuras geométricas) y sucedieron cosas que no hacen a la buena fe según la periodista.

La periodista criticó todo del primer programa de la nueva temporada de PH: Podemos Hablar.

“Ellos no van a parar hasta que alguien se desmaye en pleno set. Mientras ella contaba su tropofobia, le ponían en las pantallas, todos circulitos de distintos tamaños, probecita”, recordó.

“Después dicen que Andy no es malo, que es un chico bueno, que no hace chimentos”, mencionó.

Por último, Marina dijo que para ella PH es uno de los programas que marcan la agenda del espectáculo. “El otro día, Andy comentó una noticia de Camilo y Evaluna y decía ‘bueno, sé que esta semana, Camilo dijo...’. Dale, Andy, no te hagas el que no consumís chimentos, si hacés un programa de chimentos. Viene LAM, Socios del espectáculo y PH”.

Sofía “Jujuy” Jiménez contó cómo vive con tropofobia

La modelo Sofía Jiménez, fue una de las invitadas al programa de Andy Kusnetzoff, PH Podemos Hablar y sorprendió a todos mencionar el trastorno que padece hace años, al igual que su hermana.

Todo sucedió cuando, Andy Kusnetzoff le preguntó a la modelo sobre la fobia que padece hace varios años: la tripofobia, un tipo de trastorno de ansiedad o repulsión a ciertas figuras geométricas.

Sofía Jujuy Jiménez

“Pensarlo me da como impresión, de hecho, esto podría ser”, dijo la modelo señalando un sector del estudio de televisión y el suelo, que estaba decorado por varios círculos. “Es cuando tenés círculos, uno al lado del otro, pegaditos y lo ves como muy de golpe”, comentó la modelo de 31 años.

“Cuando ves uno al lado del otro, pero chiquitito te genera arcadas, ganas de vomitar y no podés verlo”, explicó y reconoce que no es tan grave su padecimiento. También dijo que su hermana lo sufre demasiado: “la pasa mal en serio, la he visto vomitar de lo mal que la pasa”.