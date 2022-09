Fuerte declaración de China Suárez sobre María Becerra, la ex de Rusherking

China Suárez y Rusherking blanquearon su relación hace varios meses y sin embargo, siguen generando repercusiones. Así, en las últimas semanas hubo versiones de crisis entre ellos, luego de que a la actriz se la vincule con Joaquín Furriel, con quien hasta hace días estaba rodando una película en Uruguay. Sin embargo, ella se encargó de desmentirlo a través de románticos posteos con el cantante en las redes.

Por otra parte, tiempo atrás corrió un rumor que aseguraba que la ex Casi Ángeles tenía un tenso vínculo con María Becerra, la ex del trapero. Es que los artistas no terminaron en buenos términos y el comienzo del nuevo romance entre él y Eugenia no le habría caído en gracia a Becerra.

María Becerra y la China Suárez.

Lo cierto es que este lunes por la noche la exprotagonista de ATAV hizo un vivo a través de su cuenta de Instagram y sorprendió al dar su opinión sobre la intérprete de “Miénteme”. “Es una mega artista, la rompe, no sé por qué piensan que pienso otra cosa. Me encanta su música”, respondió ante la insistente consulta de sus seguidores, que querían saber su vínculo con ella.

China Suárez

Meses atrás, María Becerra hizo una filosa ironía contra Suárez. Todo había sucedido en el marco de un discurso que dio al recibir un galardón en los premios Tu Música Urbano 2022, cuando reversionó la frase que su ex dijo en el momento de blanquear con la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio. Al agradecer el premio como mejor Top Rising Star femenino en la isla boricua, Becerra dijo con su mejor sonrisa la siguiente frase: “Cambió mi vida, cambió mi carrera. Muchísimas gracias a todos por el recibimiento que le dieron a esta canción, nos fuimos realmente mundiales. Muchísimas gracias por todo el amor”.

Luego de que aparecieran las primeras imágenes entre la China y Rusher en el after party de los Martín Fierro, el músico había hablado de su relación. Y pese a que no quiso dar mayores precisiones al no confirmar ni desmentirlo, pronunció una sugestiva frase. “Prefiero mantener mi vida privada oculta”, respondió ante las cámaras de LAM, por América. “Soy un caballero, pero me fui mundial. Nada más voy a decir eso”, agregó el rapero.

La China y RusherKing, enamorados. (Instagram China Suárez)

Por otra parte, en otro tramo del vivo, la China también se refirió a su separación de Benjamín Vicuña. “A veces se termina el amor. Se terminan las relaciones”. Y agregó: “En el tema de las relaciones te dicen ‘ojalá te dure’ o ‘fracasaste’. Para mí fracasar es estar en una relación en la que uno no es feliz, o el otro no es feliz. No importa si dura uno, dos o tres meses mientras uno sea feliz y sea un vínculo sano y que te sume”.

En las últimas horas, la actriz también sorprendió con un poema dedicado a su novio a través de sus stories. “Y entonces llega alguien que entiende tu locura. Alguien que abraza tus miedos y que no se asusta con tu desastre”, comienza el afectuoso posteo. “Alguien que tiene la capacidad de descubrir en ti, arte, belleza y felicidad. Un amor que encaja sin reproches; alguien que sabe amarte en cada uno de sus días”, cierra la publicación, que en la última parte deja abierto un mensaje que podría estar destinado a uno de sus ex.