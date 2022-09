Acusan a Rusherking de estafa pero él se desentiende del tema

Rusherking dejó de sonreírle con amor a La China Suárez porque está en medio de un escándalo. Lo acusan de fraude por vender un show el cual luego canceló. El trapero de 22 años cruzó palabras con el denunciante y se hizo el desentendido.

Yanina Latorre fue quien reveló la situación actual del músico que está en pareja con Eugenia Suárez, en “LAM” contó: “El productor de él, el señor Ramasso, vendió un show el 14 de mayo a una productora de Viedma, Río Negro. El tipo puso un palo, pagó por adelantado, entradas vendidas, un show mega vendido y dos semana antes lo llama Ramasso al pobre hombre y le dice que Rusher no puede cantar el 14 porque tiene que ir a otro lugar en otra provincia”.

Rusherking

A lo que añadió: “Y le dice ‘si lo querés, lo tenés el 28 de mayo’. El tipo le dice ‘no, la sala esta la tengo contratada para el 14, tengo las entradas vendidas, te di la plata...’. Y la respuesta fue: arreglate. El tipo tuvo que devolver la plata”.

“El tema es que siempre está el nombre de él. Ahora pasó el tiempo, el tipo mandó carta documento y no le recibieron ninguna, no le contestan el teléfono, no le devuelven la guita. Porque lo lógico es que si hay buena voluntad, devolvés la guita”, explicó la angelita.

La reacción de Rusherking tras la acusación de estafa en su contra

La panelista del ciclo conducido por Ángel de Brito siguió con la explicación del tema y la sorpresa fue cuando leyó el chat que hubo entre Rusherking y el denunciante.

“El hombre vio una historia de la productora de Rusher anunciando que se va a presentar en Comodoro Rivadavia. Entonces el tipo lo etiquetó en su historia y advirtió que tengan cuidado con Rusherking que dice que se va a presentar y es un estafador. Rusher seguramente ni enterado, pero tiene que saber qué pasa con su nombre”, dijo e inmediatamente mostraron la conversación.

En la pantalla se vio el cruce de palabras y se nota a un cantante enojado y desentendido de la situación: “No me etiquetes más”, le escribió al denunciante, quien le contestó: “Decile a Ramasso que me devuelva la guita. Aprendé a rodearte de gente bien”.

“Aprendé a ganarte tu plata dignamente y no queriendo ensuciar a nadie. Sos una persona grande, no tenés dos dedos de frente”, siguió Rusher y no se detuvo: “A mí no me rompas los huevos, etiquetándome cuando no tengo nada que ver. No se ni quién sos”.

Acusan de estafa a Rusherking

