Florencia Peña encendió las redes al posar solo con una campera de brillos y sin nada debajo

Florencia Peña cautiva casi a diario con las producciones de fotos súper sensuales que realiza para Divas Play. La actriz fue pionera en subir contenido erótico a la página de contenido para adultos, donde tiene gran cantida de suscriptores.

La conductora de “La Puta Ama” encontró en la plataforma una otra salida laboral que luego muchas famosas vieron viable. Detrás de ella se sumaron a la web Silvina Luna, Silvina Escudero, Adabel Guerrero, Cinthia Fernández, entre otras.

Y así como tiene muchos interesados en el contenido que sube a Divas Play, en redes también tiene su público que espera con ansias sus adelantos de fotos y videos, al borde de la censura. La artista tiene 6 millones de seguidores, quienes son fieles a sus publicaciones.

En las últimas horas, la artista subió una foto que se llevó todas la miradas. Es que posó solo con una campera negra de brillos, sin nada abajo, y con una tanga negra haciendo juego. Para completar el look, sumó unas gafas de sol y un aro de rayo.

Al pie de su foto recibió miles de “me gustas” y cientos de comentarios en los que halagaron su figura. “Sos lo más! Te admiro tanto....”, “Una flor para otra flor”, “Cada dia mas hermosa”, “Bombaaa que buena campera”, “Lo q menos vi fue la camperita”, “Lomazo reina”, “Divinaaaaa!!!”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron los usuarios.

La picante rima de Flor Peña para describir su profundo escote

Flor Peña sigue compartiendo diferentes posteos adelantando lo que sus seguidores pueden ver en su página para adultos. La conductora de televisión generalmente publica dos fotografías al día a través de su cuenta de Instagram, y sube varios stories.

Flor deslumbra a sus fans con sus fotos que esperan ansiosos cada publicación de la misma, a quien, le regalan sus mensajes de cariño y muchísimos “me gusta”. Es por esto que, la actriz comparte sus mejores looks y producciones de fotos para promocionar su sitio web “DivasPlay”.

El look de Flor Peña para promocionar su página de contenido para adultos.

La mediática comparte fotografías al borde de la censura y mensaje con los que busca atraer a sus fans. Es así, que esta ocasión subió un vestido de color blanco con volados y un pronunciado escote en “v”, que volvió loco a todos.

“El vestidito me aprieta. Las medias me dan calor. Pero más calor me da... (completá la frase) Inspirate en @divasplayok” comentaba en la publicación Flor, donde miles de fans dejaron sus comentarios y los mejores halagos.

El look de Flor Peña para promocionar su página de contenido para adultos.

Alguno de los mensajes fueron: “Me enamoré”, “Por favooor”, “Impresionante tu belleza Flor”, “Te caíste del cielo Flor”, “Increíble ese loook”, “Diosaaa”, “Fuego totaaal”, “Llamen a los bomberosss”, “Me sacaste el frío de junio Flor”, “Totalmente impactado con tu belleza”, “Hermosaaa”, “La perfección en una foto”.