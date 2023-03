Fito Páez festejó su cumpleaños con una dura crítica hacia los políticos: “Necesitan hacer un autocrítica”

El día de hoy no es un día cualquiera para los amantes de la música y el arte de Argentina. Fito Páez, uno de los artistas más reconocidos de la industria, cumple 60 años y en una nota con Andy Kusnetzoff disparó contra los dirigentes del país.

Fito Páez se quejó de la política.

Más allá de ser su día especial, el cantante se tomó el tiempo para hablar con los medios de comunicación e hizo referencia a una temática muy particular: la política. Este lunes por la mañana, Fito comenzó la semana charlando con Andy en el ciclo “Perros de la calle” en Urbana play donde sus palabras más destacadas fue “¿Qué sabemos hacer en Argentina?, pobres man”.

Para no dejar pasar su día particular y muy especial, el conductor del programa invitó a Fito Páez a los estudios de la radio para celebrar su cumpleaños. En medio de todo esto, Andy coincidió con la respuesta que el cantante le dio y lo dejó comentar algo más.

Andy Kusnetzoff en LPA con Florencia Peña (Captura de pantalla)

Siguiendo con la temática política y de coyuntura nacional Fito agregó: “Eso es lo que sabemos hacer muy bien y eso merece una autocrítica de la clase política de la dirigencia de todos los niveles”.

Sin miedo al que dirán y esperando alguna respuesta del otro lado, el cantante comparó el lugar que tiene los artistas y quienes hacen política dentro de la sociedad con sus respectivas responsabilidades: ”Nosotros no dirigimos, nosotros hacemos la música, ponemos las palabras y contamos la época. Pero no manejamos los países, no tenemos las responsabilidades. La gente que se ocupa de eso, que es montada para hacer esa tarea, necesita hacer un autocrítica delante de todos nosotros che”.

La ceguera política posmundial

Sobre esta dura y prepotente respuesta por parte del artista Andy coincidió con él y agregó: “Lo que quiero decir es que la música para mí sí hace, la música acompaña mucho esos momentos duros difíciles. Te puede generar una alegría, un momento, te puedo gustar ir a ver una banda”.

Fito Paez.

A pesar de coincidir con este pensamiento del conductor de la radio Fito agregó que lo que no está bueno es que sea sucedánea y lo comparó con el mundial. Nos va a como el orto, somos campeones del mundo pum. Pasaron tres días y todo volvió”, destacó.