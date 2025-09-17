17 de septiembre de 2025 - 17:50

Fin del misterio: el truco del huevo frito para que no se pegue en la sartén

Un truco casero sorprende porque permite cocinar un huevo frito sin que quede pegado y no es con agua ni aceite.

Es un truco económico, rápido y accesible que cualquiera puede poner en práctica en su cocina diaria.

Es un truco económico, rápido y accesible que cualquiera puede poner en práctica en su cocina diaria.

Foto:

WEB
Por Redacción

Leé además

por que recomiendan poner las cascaras de cebolla en agua y para que sirve

Por qué recomiendan poner las cáscaras de cebolla en agua y para qué sirve

Por Daniela Leiva
Esta mezcla se convierte en la fragancia ideal para quienes buscan un hogar limpio y cómodo.

Adiós aerosoles: la fragancia que deja olor a limpio en el hogar y puede hacerse con 2 ingredientes

Por Redacción

La clave está en un solo ingrediente que siempre está en la cocina y que sorprende por su eficacia. Solo necesitás un movimiento rápido y un detalle mínimo en la sartén. De esta manera el huevo frito puede deslizarse perfectamente. No se forma costra y queda con la textura que todos buscan.

huevo frito
Es un truco económico, rápido y accesible que cualquiera puede poner en práctica en su cocina diaria.

Es un truco económico, rápido y accesible que cualquiera puede poner en práctica en su cocina diaria.

El truco de la harina en la sartén evita que el huevo se pegue

Desde el sitio Directo al Paladar, explican varios métodos, pero en este en especial aclaran que el método es simple y solo consiste en calentar la sartén a fuego medio con apenas unas gotas de aceite, justas y necesarias para engrasar un poco la superficie.

  • Cuando el aceite está en su punto, debemos espolvorear una fina capa de harina que se distribuya de manera uniforme. En este paso es importante que sea poca cantidad para que no se forme una masa ni se empaste la preparación.
  • Al colocar el huevo sobre esa base, la harina actúa como una especie de aislante natural que evita el contacto directo con el metal y permite que la clara se cocine de forma pareja.
  • De esta manera, no se adhiere al fondo de la sartén y se logra un huevo frito más prolijo, con la yema intacta y sin una textura pegajosa.

Además, este truco claramente reduce la necesidad de usar demasiado aceite, lo que hace que la preparación sea más liviana.

huevo frito
Es un truco económico, rápido y accesible que cualquiera puede poner en práctica en su cocina diaria.

Es un truco económico, rápido y accesible que cualquiera puede poner en práctica en su cocina diaria.

Algunos consejos prácticos para obtener un huevo frito perfecto con este truco

  • Para que funcione correctamente, debemos usar una sartén de fondo liso y mantener la temperatura en un punto medio, evitando que el aceite y la harina se quemen antes de tiempo.
  • La cantidad de harina debe ser justa para que se note la diferencia entre un resultado exitoso y uno que no funcione, por lo que conviene usar solo una pizca.
  • Otro consejo útil es romper el huevo en un pequeño recipiente antes de volcarlo a la sartén. Esto ayuda a evitar que caigan restos de cáscara y permite controlar mejor el punto de cocción.

Sin embargo, algunas personas prefieren la yema más líquida y por eso deben retirar el huevo apenas la clara esté firme, aunque existen otros quienes buscan un resultado más cocido y deben tapar la sartén unos segundos para que el calor termine de cocinarlo.

huevo frito
Es un truco económico, rápido y accesible que cualquiera puede poner en práctica en su cocina diaria.

Es un truco económico, rápido y accesible que cualquiera puede poner en práctica en su cocina diaria.

El huevo frito puede ser mucho más fácil de preparar si se aplica este truco simple con harina. El misterio está resuelto si usas apenas una fina capa junto con unas gotas de aceite. Esto evita que se pegue en la sartén y deja un resultado prolijo, con menos grasa y sin desperdicio.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

listo en 5 minutos: este pan de sarten es ideal para tu desayuno

Listo en 5 minutos: este pan de sartén es ideal para tu desayuno

Por Andrés Aguilera
decile chau al olor a humedad: este es el truco de limpieza para dejar tu armario como nuevo

Decile chau al olor a humedad: este es el truco de limpieza para dejar tu armario como nuevo

Por Redacción
El alimento que todos guardan en la heladera y no deberías

El alimento que todos guardan en la heladera y no deberías

Por Ignacio Alvarado
Este truco básico puede ayudar a calmar la ansiedad antes de dormir y poco a poco evitar el uso del celular.

Con este simple truco podrás dejar el celular antes de dormir y calmar la ansiedad

Por Redacción