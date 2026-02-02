En el mercado de autos en Argentina , el Fiat Cronos inicia febrero 2026 reafirmando su liderazgo como auto clave del segmento. Fabricado en Córdoba, combina precio accesible, producción nacional y costos de mantenimiento bajos, cualidades que lo mantienen entre los autos más vendidos y recomendados del país hoy.

El desempeño del Fiat Cronos no es casual dentro de Argentina . En un escenario donde los autos ajustan valores con frecuencia, este auto logra sostener un equilibrio entre precio inicial, consumo eficiente y confiabilidad mecánica, tres factores decisivos para quienes buscan previsibilidad al comprar.

Durante el último año, el auto Fiat volvió a destacarse en los patentamientos mensuales de Argentina . La producción local garantiza disponibilidad de unidades y repuestos, una ventaja concreta frente a autos importados que compiten en el mismo rango de precios.

Fiat Cronos en febrero 2026: el precio del auto más vendido que todos recomiendan mirar de cerca

Además, el Fiat Cronos se consolidó como auto familiar gracias a su espacio interior y bajo costo de uso. Estas virtudes explican por qué sigue siendo uno de los autos más buscados del mercado argentino al comenzar 2026.

Según valores oficiales vigentes en Argentina , el auto arranca el año con los siguientes precios, expresados en millones de pesos:

Fiat Cronos Like 1.3 GSE : $30.960.000

Fiat Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus : $37.020.000

Fiat Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT : $37.240.000

Fiat Cronos Precision 1.3 GSE CVT: $38.590.000 image Fiat Cronos en febrero 2026: el precio del auto más vendido que todos recomiendan mirar de cerca

Con estos valores, el Fiat Cronos sigue siendo uno de los autos más accesibles del segmento B+ en Argentina.

Características del Fiat Cronos: por qué sigue siendo un éxito

El Fiat Cronos equipa el motor 1.3 Firefly GSE de 99 CV, un conjunto eficiente y probado. Este auto se destaca entre los autos urbanos de Argentina por su bajo consumo y confiabilidad.

La mecánica se combina con caja manual de cinco marchas o transmisión CVT, permitiendo que el auto Fiat se adapte tanto al tránsito urbano como a la ruta con suavidad.

image Fiat Cronos en febrero 2026: el precio del auto más vendido que todos recomiendan mirar de cerca

Uno de sus mayores diferenciales es el baúl de 525 litros, uno de los más grandes entre los autos del segmento en Argentina, ideal para uso familiar.

En confort, este auto ofrece buen espacio para cinco pasajeros, correcta insonorización y un andar equilibrado frente a otros autos del mercado.

El equipamiento incluye dirección eléctrica, pantalla multimedia según versión, cámara de estacionamiento y llantas de aleación, elevando el estándar del auto.

En seguridad, el Fiat Cronos suma control de estabilidad, tracción, frenos ABS y airbags frontales, cumpliendo con lo que hoy exigen los autos en Argentina y consolidando su liderazgo.