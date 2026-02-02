2 de febrero de 2026 - 14:09

Fiat Cronos en febrero 2026: el precio del auto más vendido que todos recomiendan mirar de cerca

El Fiat Cronos, auto líder en Argentina, arranca febrero 2026 con precios clave. Producción local, bajo costo y por qué sigue entre los autos más elegidos.

Fiat Cronos en febrero 2026: el precio del auto más vendido que todos recomiendan mirar de cerca

Fiat Cronos en febrero 2026: el precio del auto más vendido que todos recomiendan mirar de cerca

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

Decoración, arquitectura y diseño impulsan livings más livianos y flexibles hoy.

El mueble bar clásico del living quedó obsoleto y la alternativa liviana que lo reemplaza

Por Ignacio Alvarado
El reciclaje convierte cajas de vino en un truco clave para mejorar la organización del hogar.

Tres formas poco conocidas de reutilizar las cajas de vino y convertirlas en algo útil en casa

Por Ignacio Alvarado

El desempeño del Fiat Cronos no es casual dentro de Argentina. En un escenario donde los autos ajustan valores con frecuencia, este auto logra sostener un equilibrio entre precio inicial, consumo eficiente y confiabilidad mecánica, tres factores decisivos para quienes buscan previsibilidad al comprar.

image
Fiat Cronos en febrero 2026: el precio del auto m&aacute;s vendido que todos recomiendan mirar de cerca

Fiat Cronos en febrero 2026: el precio del auto más vendido que todos recomiendan mirar de cerca

Durante el último año, el auto Fiat volvió a destacarse en los patentamientos mensuales de Argentina. La producción local garantiza disponibilidad de unidades y repuestos, una ventaja concreta frente a autos importados que compiten en el mismo rango de precios.

Además, el Fiat Cronos se consolidó como auto familiar gracias a su espacio interior y bajo costo de uso. Estas virtudes explican por qué sigue siendo uno de los autos más buscados del mercado argentino al comenzar 2026.

Precio del Fiat Cronos en febrero 2026

Según valores oficiales vigentes en Argentina, el auto arranca el año con los siguientes precios, expresados en millones de pesos:

  • Fiat Cronos Like 1.3 GSE: $30.960.000

  • Fiat Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus: $37.020.000

  • Fiat Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT: $37.240.000

  • Fiat Cronos Precision 1.3 GSE CVT: $38.590.000

    image
    Fiat Cronos en febrero 2026: el precio del auto m&aacute;s vendido que todos recomiendan mirar de cerca

    Fiat Cronos en febrero 2026: el precio del auto más vendido que todos recomiendan mirar de cerca

Con estos valores, el Fiat Cronos sigue siendo uno de los autos más accesibles del segmento B+ en Argentina.

Características del Fiat Cronos: por qué sigue siendo un éxito

El Fiat Cronos equipa el motor 1.3 Firefly GSE de 99 CV, un conjunto eficiente y probado. Este auto se destaca entre los autos urbanos de Argentina por su bajo consumo y confiabilidad.

La mecánica se combina con caja manual de cinco marchas o transmisión CVT, permitiendo que el auto Fiat se adapte tanto al tránsito urbano como a la ruta con suavidad.

image
Fiat Cronos en febrero 2026: el precio del auto m&aacute;s vendido que todos recomiendan mirar de cerca

Fiat Cronos en febrero 2026: el precio del auto más vendido que todos recomiendan mirar de cerca

Uno de sus mayores diferenciales es el baúl de 525 litros, uno de los más grandes entre los autos del segmento en Argentina, ideal para uso familiar.

En confort, este auto ofrece buen espacio para cinco pasajeros, correcta insonorización y un andar equilibrado frente a otros autos del mercado.

El equipamiento incluye dirección eléctrica, pantalla multimedia según versión, cámara de estacionamiento y llantas de aleación, elevando el estándar del auto.

En seguridad, el Fiat Cronos suma control de estabilidad, tracción, frenos ABS y airbags frontales, cumpliendo con lo que hoy exigen los autos en Argentina y consolidando su liderazgo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fin del misterio: la ropa de cama no se lava ni cada dos semanas ni un mes.

Fin del misterio: cada cuánto tiempo hay que cambiar las sábanas para mantener un dormitorio saludable

Por Sofía Serelli
¿por que te despertas entre las 2 y las 4 de la madrugada? explicacion cientifica y que hacer

¿Por qué te despertás entre las 2 y las 4 de la madrugada? Explicación científica y qué hacer

Por Andrés Aguilera
el aparato electrico que mas incrementa el consumo de energia en la noche, incluso si esta apagado

El aparato eléctrico que más incrementa el consumo de energía en la noche, incluso si está apagado

Por Andrés Aguilera
La canela puede ser el verdadero tesoro si sabés utilizarla a tu favor.

Si tenés canela, tenés un tesoro: así podés utilizarla para atraer dinero y abundancia en el mes de febrero

Por Sofía Serelli